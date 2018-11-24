Forbes: Кипр принял сторону Запада 1 24.11.2018, 10:17

Островное государство готово акцентировать свою независимость и кардинально изменить экономическую модель.

Кипр, похоже, наконец-то занял четкую позицию после того, как в последние месяцы мучительно решал, с кем сблизиться в экономической сфере - с Россией или США, утверждает обозреватель Forbes, (перевод - inopressa.ru) Антонис Антониу. По мнению автора, Кипр долгое время был колонией, в том числе "в некотором роде экономической колонией России".

Теперь же Кипр готов акцентировать свою независимость и кардинально изменить свою экономическую модель, утверждает журналист.

Автор пересказывает выступление посла РФ на Кипре Станислава Осадчего на "Деловом и инвестиционном форуме Россия-Кипр" в Лимассоле. "Некоторые крупные российские компании уже покинули Кипр, другие подумывают об этом. Посол также выразил недовольство недавно опубликованной "Директивой ЦБ Кипра" в отношении компаний-прокладок и общим подходом регулятора, который повлек за собой "закрытие десятков тысяч банковских счетов российских собственников-бенефициаров", - пересказывает автор. Осадчий заявил, что это вредит как кипрской, так и российской экономике.

По мнению автора, самое неожиданное - это комментарии министра финансов Кипра Харриса Георгиадеса к высказываниям Осадчего. "Ни один иностранный посол нам не судья. Мы сознательно являемся частью Европы, - сказал Георгиадес в интервью местной газете Politis. - Мы ценим экономические, коммерческие и политические отношения с Россией, но у нас есть четкий пункт назначения - Европа".

Георгиадес подчеркнул, что Кипр никого не изгоняет: "Мы лишь следуем международным стандартам и обязательствам, обусловленным нашим решением стать членом ЕС". По словам автора, некоторые российские компании даже расширяют свое присутствие на Кипре.

"Вышеописанные события, а в особенности комментарии министра должны очень понравиться властям США, которые требовали от правительства Кипра занять твердую позицию в пользу Запада и против России", - замечает автор. Он предполагает, что прибавится американских банков, которые готовы сотрудничать с банками Кипра.