На троих 24.11.2018, 10:36

Как выглядит финишный расклад в борьбе за медали футбольного чемпионата Беларуси.

За два тура до финиша высшей лиги закрутка на полюсах турнирной таблицы по-прежнему неслабая. Вероятно, такой она останется и после грядущего уик-энда. О нижней части таблицы наверняка будет повод поговорить перед заключительным туров, тем более в нем 2 декабря проведут очную схватку "Луч" и "Смолевичи". Так что мы пока о борьбе за медали, где все с ног на голову может поставить малейшая оплошность какого-либо из претендентов, пишет "Прессбол".

Их все еще трое. "Шахтер", столичное "Динамо" и "Витебск" борются за серебро. Хотя, скорее, за серебро и бронзу, поскольку третий лишний рискует не попасть в еврокубки. Если же "расширить" призовую зону до четырех мест, то теоретически в Лигу Европы еще может попасть и жодинское "Торпедо"-БелАЗ, однако это крайне маловероятно — должно сойтись слишком много звезд.

Таким образом, в 29-м туре внимание приковано к трем играм.

Солигорскому "Шахтеру" можно не уповать на благосклонность удачи и ошибки соперников — все зависит только от самих горняков. Две победы обеспечат команде Сергея Ташуева серебряные медали. В случае же ошибки придется оглядываться на соперников. Казалось бы, осталось делов-то — победить "Смолевичи" и "Минск".

После разгрома БАТЭ задача простая. Однако стоит вспомнить, как солигорцам пришлось повозиться со смолевичцами на своем поле в первом круге, когда победа была вымучена благодаря единственному голу Лаптева. И, конечно, о том, что хозяевам всеми силами будут цепляться за ничью, которая может дать им огромное преимущество в борьбе за место под солнцем. Даже кадровые проблемы (дисквалификации Видича и Рожка, травмы Каплиенко и Яроцкого) не повляют на самоотдачу "Смолевичей".

СМОЛЕВИЧИ — ШАХТЕР

ОКТЯБРЬСКИЙ. 24 ноября. ФОК "Октябрьский". 14.00. Вход свободный.

СУДЬИ: С.Стецурин, С.Косовец, А.Герасимук (все — Брест).

Баланс встреч: +0=0-1, 0-1 (на поле смолевичцев не играли).

В первом круге: 1.07, Солигорск — 0:1 (Лаптев).

Котировки Maxline.by: П1 — 7; Х — 5; П2 — 1,3.

Минскому "Динамо" обещали "теплый" прием в Могилеве. Капитан "Днепра" Александр Павлов заявил, что минчане вряд ли попадут в призы, поскольку в 29-м туре им предстоит выезд как раз в гости к днепровцам. Довольно уверенные слова для игрока команды, которая уже давно обеспечила себе вылет в первую лигу после очередного бесславного сезона. В реальность днепровских притязаний не поверили ни букмекеры, ни тем более болельщики и футболисты минской команды.

"Бело-голубые" также нацелены на стопроцентный результат в оставшихся турах. Серебро он им, может, и не обеспечит, зато оставит с гарантированной путевкой в Лигу Европы. В последнем туре динамовцам, кстати, играть против минского "Торпедо".

ДНЕПР — ДИНАМО Мн

МОГИЛЕВ. 24 ноября. Стадион "Спартак". 14.00. Билет — 3,5 рубля.

СУДЬИ: А.Василевич, А.Полуянов (оба — Мозырь), Д.Емельянчиков (Гомель).

Баланс встреч: +8=8-33, 41-88 (на поле могилевчан — +7=5-12, 21-27).

В первом круге: 1.07, Минск — 1:2 (Чухлей; Соловей, Сарока).

Котировки Maxline.by: П1 — 12,5; Х — 8; П2 — 1,14.

Наиболее сложная ситуация у "Витебска". Команда Сергея Ясинского, которая вне зависимости от итогового результата, провела отличный сезон, тем не менее может остаться без заслуженных медалей и еврокубков. Она целиком и полностью зависит не только от собственных результатов, но и от того, будут ли терять очки "Шахтер" с "Динамо". Более того, даже в этом случае дело может не выгореть, поскольку преимущество по дополнительным показателям, скорее всего, окажется у конкурентов.

Не говорим уже о том, что самим витеблянам нельзя опростоволоситься в матчах ни с "Городеей", ни с "Гомелем" в последнем туре. Тем не менее, испытание "сахарной" командой для северян будет не из простых — несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда Сергея Яромко к финишу сезона набрала отличную форму.

ВИТЕБСК — ГОРОДЕЯ

ВИТЕБСК. 24 ноября. ЦСК. 14.00. Билет — 5 рублей (женский и льготный — 2, детский — 1).

СУДЬИ: С.Гораютин, В.Драчевский (оба — Минск), С.Теслюк (Гомель).

Баланс встреч: +1=3-1, 6-5 (на поле витеблян — +0=2-0, 1-1).

В первом круге: 1.07, Городея — 1:1 (Романюк-автогол; Пушняков).

Котировки Maxline.by: П1 — 1,42; Х — 4; П2 — 7,85.