Медики: Глинтвейн может употребляться как лекарство 1 24.11.2018, 10:43

Напиток следует употреблять только в холодное время года.

Психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал о пользе употребления глинтвейна. По его словам, напиток поможет согреться, сообщает «Медик Форум».

Эксперт советует соблюдать строгую меру. Напиток следует употреблять только в холодное время года.

«Глинтвейн можно пить совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли», – отметил специалист.

Нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. В то же время нарколог крайне не советует пить глинтвейн в больших количествах. Это может привести к «алкогольному удару по голове». Напиток несовместим с другими видами спиртного.

Умеренное употребление глинтвейна активизирует кровообращение. В нем есть полезные вещества, способствующие уничтожению болезнетворных бактерий. Также он нормализирует работу пораженных простудой дыхательных путей. Средний показатель крепости напитка может колебаться между 10 и 20 градусами.