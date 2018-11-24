Медики: Глинтвейн может употребляться как лекарство

Медики: Глинтвейн может употребляться как лекарство1
- 24.11.2018, 10:43
Напиток следует употреблять только в холодное время года.
Психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал о пользе употребления глинтвейна. По его словам, напиток поможет согреться, сообщает «Медик Форум».
Эксперт советует соблюдать строгую меру. Напиток следует употреблять только в холодное время года.
«Глинтвейн можно пить совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли», – отметил специалист.
Нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. В то же время нарколог крайне не советует пить глинтвейн в больших количествах. Это может привести к «алкогольному удару по голове». Напиток несовместим с другими видами спиртного.
Умеренное употребление глинтвейна активизирует кровообращение. В нем есть полезные вещества, способствующие уничтожению болезнетворных бактерий. Также он нормализирует работу пораженных простудой дыхательных путей. Средний показатель крепости напитка может колебаться между 10 и 20 градусами.