Украинский эксперт: Российская империя распадется еще при нашей жизни 24.11.2018, 10:48

Мирослав Гай

Все империи рано или поздно разваливаются.

Конечно, никто на Западе не хочет бесконтрольного распада Российской Федерации из-за наличия там большого количества оружия, в частности, ядерного, а также большого количества военных баз, объектов химической промышленности, энергетических объектов, например - атомных электростанций. Никто не желает, чтобы все, несущее угрозу для планеты, окружающей среды и мира в регионе, вдруг могло попасть в руки каких-то террористических организаций, пишет украинский эксперт Мирослав Гай для «Главреда».

Все бы хотели, чтобы Российская Федерация просто изменила свою политику, стала более демократичной и развитой страной. Мир сейчас глобализируется и Россия в мечтах западного цивилизованного демократа могла бы рассматриваться как часть цивилизации.

Но вся история Российской Федерации - это сплошные войны, репрессии и постоянные попытки построения диктаторского режима. Демократия в России продержалась всего несколько лет - при Ельцине. И больше никогда ее не было в этой стране.

Путин установил диктаторский режим и на все ключевые государственные должности расставил силовиков. Почти каждый второй такой чиновник - это бывший сотрудник ФСБ или силового органа. А когда государство стратегически нацелено не на экономическое, научное и культурное развитие, а на войну или агрессивную оборону, когда государство противопоставляет себя всему миру, оно не может существовать - оно просто неконкурентоспособно. И любое такое государство ждет распад.

Когда этот распад произойдет? В свое время Римская империя распадалась более трехсот лет, но учитывая, что в современном мире все процессы ускоряются, Российская Федерация распадется гораздо быстрее. Еще при нашей с вами жизни.

Как это отразится на Украине? Во-первых, сейчас мы наблюдаем в России процессы, свидетельствующие о потере контроля государства над внутренней ситуацией в стране. Это не только митинги и теракты - это также и 14 мостов, которые обвалились в течение последнего месяца в России, и идея ввода акциза на колбасу, и попытки российского правительства содрать с населения все деньги, какие только можно. Это говорит о том, что руководство понимает, что в ближайшее время Россию ждет экономический кризис.

Во-вторых, мы видим и то, что США обращаются к большим нефтедобывающим стран с просьбой снизить цены на нефть - и цены на нефть сейчас снова падают.

При таких условиях мы очень быстро увидим, как Россия погрузится в кризис. И распад Российской Федерации, если он произойдет в течение ближайших 10-20 лет, будет гораздо более болезненным, чем распад Советского Союза. Потому что у Советского Союза была большая экономика и большая материальная база.

После распада России неизбежно наступит гуманитарная катастрофа, потому что люди из этой страны будут вынуждены отправиться на поиски лучшей судьбы. Поэтому Украину могут ждать большие проблемы с мигрантами.

Также в Российской Федерации может начаться гражданская война. В этом году об этом предупреждали ветераны вооруженных сил РФ. Летом они обратились к российскому правительству, обращая внимание на проблему частных военных компаний. Дело в том, что сейчас огромное количество россиян вернулось из разных войн, которые Россия проводит по всему миру (Африка, Сирия, Ливия, Украина и т.д.), и все они не имеют прав и обеспечения. Такие люди представляют угрозу для национальной безопасности РФ. То, что даже профессиональные военные-ветераны собираются обращаться в Гаагский трибунал по поводу этих вопросов, говорит о том, что в России уже начались системные процессы, свидетельствующие о том, что государство теряет монополию на насилие.

Это - угрожающая ситуация и для Украины, потому что гражданская война рядом с границей означает и беженцев, и контрабанду, и наркотрафик, и неконтролируемый трафик оружия. Все это сильно может ударить по нам. Война в Сирии ударила по Европе – огромное количество мигрантов начало переселяться в Европу, но Сирия - это небольшая страна. Россия намного больше.

Если большой шкаф падает, это чувствуют все в доме.