NEXTA: В Беларуси отказываются печатать открытки с Лукашенко 24.11.2018, 10:58

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Степан Путило

Чего боятся типографии?

Александр Лукашенко 24 года назад, как благородный разбойник захватил все телевизионные экраны страны, чтобы радовать общество своими рассказами о светлом будущем, заряжать позитивом, вдохновлять и дарить людям улыбки, говорит известный белорусский блогер Степан Светлов в программе NEXTA на «Белсате».

Пока на кухнях кто-то смеется, а кто-то плачет, немного менее загадочный, чем улыбка Моны Лизы, упорно наблюдает за работой чиновников чуть ли не в каждом кабинете. Ну не самая ли популярная в стране персона?

Однако, радоваться изображения стабильности может далеко не каждый. К примеру, напечатать открытку с изображением Лукашенко, чтобы потом отправить ее другу или подруге, не получится. С категорическим «нет» встречаемся в минской типографии «Карандаш».

«Ну, во-первых, здесь нужно разрешение этого человека на вот такого плана работу. Если бы это был другой человек – вы или я, никаких бы проблем не было. А поскольку это первое лица государства, то необходимо разрешение на использование его изображения в ваших корпоративных целях», – отвечают нам там на нашу просьбу.

Правда, ни такого закона, ни здравого смысла в этой ситуации мы не нашли. Зато отыскали другие подобные случаи. Ранее «Карандаш» отказывался печатать национальный герб, называл радио «Свободу» экстремистами и игнорировал печать приглашений на мероприятие в честь Василя Быкова. Зато охотно производил сувениры с изображением Сталина.

А это – не Сталин, хотя и тоже с усами, это Гай Фокс. Его маска символизирует протест и борьбу с действующим режимом. Для равновесия было бы неплохо и продемонстрировать маску, которая олицетворяет режим.

Однако сделать маску, которая бы символизировала стабильность, то есть с Лукашенко, интернет-магазин «Суперлама» отказался.

Зато Путина, Ельцина или Жириновского в магазине можно приобрести в любой момент и без проблем. Так что же из это следует, наш руководитель – единственный и неповторимый?