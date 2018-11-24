В Украине «евробляхеры» выдвинут своего кандидата в президенты 24.11.2018, 11:14

Фото: Авто Евро Сила / Facebook

Общественное движение Авто Евро Сила собирается выдвинуть своего кандидата.

Об этом лидер движения Олег Ярошевич заявил во время прямого эфира в Facebook, пишет "Новое время".

Активист отметил, что правительство обмануло владельцев автомобилей на европейских номерах, но в тоже время отметил, что "евробляхеры" не будут проводить таких массовых акций протеста. Он объяснил это тем, что такие такие действия создают неудобства жителям Украины и приносят выгоду политикам.

"Авто Евро Сила начинает новый этап борьбы. Нужно привести к власти нового президента, поменять все ведомства и систему. Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы, кто перестанет вывозить лес и отмывать бюджетные средства. Мы хотим найти того кандидата, который возьмет на себя эти обязательства и выполнит их", - заявил Олег Ярошевич.