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В Украине «евробляхеры» выдвинут своего кандидата в президенты

  • 24.11.2018, 11:14
Фото: Авто Евро Сила / Facebook

Общественное движение Авто Евро Сила собирается выдвинуть своего кандидата.

Об этом лидер движения Олег Ярошевич заявил во время прямого эфира в  Facebook, пишет "Новое время".

Активист отметил, что правительство обмануло владельцев автомобилей на европейских номерах, но в тоже время отметил, что "евробляхеры" не будут проводить таких массовых акций протеста.  Он объяснил это тем, что такие такие действия создают неудобства жителям Украины и приносят выгоду политикам.

"Авто Евро Сила начинает новый этап борьбы. Нужно привести к власти нового президента, поменять все ведомства и систему. Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы, кто перестанет вывозить лес и отмывать бюджетные средства.  Мы хотим найти того кандидата, который возьмет на себя эти обязательства и выполнит их", - заявил Олег Ярошевич.


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