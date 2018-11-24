В Слуцке жильцов из восьми квартир выселили в никуда 6 24.11.2018, 11:35

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На очереди еще пять.

В Слуцке в 2018 году было подано 10 исков на выселение из жилья за долги. Двое владельцев, не дожидаясь решения суда, оплатили долг и не потеряли квартиры. Из восьми квартир хозяева были выселены без предоставления другого жилья. Юрист Слуцкого ЖКХ рассказал о порядке взыскания долгов, сколько времени нужно не платить, чтобы отключили свет или выселили из квартиры, и кому могут списать пеню.

«Слуцкий курьер» поясняет ситуацию в СЕМИ пунктах.

Владельцы 1245 квартир в Слуцке числятся должниками по оплате коммунальных услуг. Вовремя «коммуналку» платят 94% жильцов, а 6% - имеют долги.

1. Задержал оплату на день — плати пеню

С 15 по 25 число следующего месяца каждый владелец должен оплатить коммунальные услуги. Уже с 26 числа начинает насчитываться пеня, за каждый день — о, 3% в день от общей суммы начислений. Если в течение месяца оплата так и не поступает, человек попадает в разряд должников.

За всеми работниками ЖЭУ закреплены должники, которых они посещают на дому, составляют паспорт семьи, выясняют место работы, источники дохода и предлагают добровольно погасить долг.

2. Сначала предупреждение, потом — отключение

Все меры, которые можно применить к должнику, закреплены законодательно. В первую очередь ему присылают официальное письмо — предупреждение, в котором указывается размер задолженности, сроки погашения долга и меры, которые будут применены, если сумма не будет оплачена.

Приостановить коммунальные услуги могут, если долг накопился больше чем за два месяца и человек не рассчитался за 5 дней после получения письменного предупреждения.

«Жильцам могут отключить воду, газ, свет с учётом категории проживающих. Если в семье есть малолетние дети, то отопление и воду должникам не отключают. Существующие системы разводки не позволяют также отключить отопление в многоквартирных домах.

В Слуцке владельцы квартир газ и электричество оплачивают напрямую поставщикам. Эти организации отслеживают должников самостоятельно и действуют более быстро и жёстко: накопился долг — приходят и отключают", — рассказал Игорь Щаев, начальник отдела юридической деятельности Слуцкого ЖКХ.

3. Что такое исполнительная надпись

Если человек не платит больше 3 месяцев за коммунальные услуги, специалисты ЖКХ вправе обратиться к нотариусу для оформления исполнительной надписи или подать иск в суд для взыскания долга. Исполнительная надпись поступает к судебным исполнителям.

«Для эффективного взыскания мы выясняем сведения о должнике, сообщаем судебным исполнителям место работы. У них есть полномочия и доступ к информации, они отслеживают основной заработок, счёт в банке или кредит, делают запросы. Высчитывать могут до 50% зарплаты», — пояснили юристы Слуцкого ЖКХ.

4. За долг выселят даже из собственного жилья

Выселить неплательщика можно не только из коммерческого жилья, но и из собственного. Подать иск на выселение без предоставления другого жилья допустимо уже через два месяца после образования задолженности.

Если квартира в частной собственности, то через полгода просрочки представители ЖКХ в Слуцкий районный исполнительный комитет с пакетом документов представляют проект искового заявления о понуждении к отчуждению жилого помещения.

При рассмотрении в суде устанавливается срок для погашения долга, в случае неоплаты жильё продаётся принудительно, а средства идут на погашение долга. Остатки денег получает бывший владелец.

В Слуцке в 2018 году было подано 10 исков на выселение. Двое владельцев, не дожидаясь решения суда, оплатили долг и не потеряли жильё. Из восьми квартир хозяева были выселены без предоставления другого жилья.

5. Кто может получить рассрочку на оплату долга

«На основной долг законодательством предусмотрено предоставление рассрочки, — пояснила Оксана Цвирко, ведущий юрисконсульт. — Для этого должник должен написать заявление и указать причины, которые к этому привели, предоставить подтверждающие документы. Если человек стоит, например, на бирже труда, получает маленькое пособие, у него может накопиться долг, и он вправе обратиться для оформления рассрочки в сложной жизненной ситуации. Но освободить от уплаты пени мы не можем».

6. Кому и как спишут пеню, начисленную за долги по «коммуналке»

Если оплачен основной долг, то можно попросить о списании пени. Заявление примут в ЖКХ, а решение о списании пени принимает Слуцкий райисполком по согласованию с Миноблисполкомом, если причины, по которым жилец не оплачивал вовремя коммунальные услуги, посчитает уважительными: длительная болезнь, смерть родственников, невозможность найти работу,

«Сейчас мы рассматриваем три заявления, но, скорее всего, жильцам будет отказано, потому что они работали и имели доход. В одной семье, подавшей заявление, долг возник ещё в 2008 году. Женщина много лет числится безработной, но от вакансий отказывается, а сын работает на частника и, по его словам, получает 100 рублей, — рассказала специалист ЖКХ. — В прошлом году удовлетворили одно ходатайство о списании пени, потому что заявительница предоставила документы, подтверждающие длительную болезнь внучки и сумму, потраченную на лечение».

7. Кому положена субсидия

Если сумма платежей за коммунальные услуги слишком большая, то отдельные категории граждан могут получить безналичную жилищную субсидию. Субсидия предоставляется, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

Для получения субсидии действуют заявительный и выявительный принципы. Людей с низким доходом программа выявляет самостоятельно, и для них платёж становится меньше. В другом случае человек может обратиться в РСЦ с заявлением о предоставлении субсидии и документами, доказывающими размер совокупного дохода за шесть месяцев, предшествующих дню обращения.

По сумме значительная задолженность у должников от 1 года до 3 лет.

Рост на 30% несвоевременной оплаты произошёл в феврале 2018 года в связи с повышением стоимости ЖКУ, потом ситуация улучшилась.