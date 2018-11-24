Франция хочет вернуть Африке предметы культурного наследия 24.11.2018, 11:43

Большинство из них были вывезены в колониальную эпоху.

Двое ученых – Бенедикт Савой из Франции и Фельвине Сарр из Сенегала – в новой научной работе рекомендуют навсегда вернуть произведения искусства, вывезенные из Африки во Францию. Их исследовательскую работу, заказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, доставят ему на этой неделе, а копию уже получила американская газета The New York Times, сообщает «Настоящее время».

Макрон поставил перед учеными задачу – разработать план того, как можно вернуть назад предметы африканского культурного наследия, которые были вывезены из своих стран французскими военными, учеными и чиновниками во время колониального периода, который продлился с конца XIX века и до 1960-х годов.

Что предлагает исследование

Согласно работе ученых, от 90 до 95 процентов всего африканского культурного наследия находится в мировых музеях вне Африки. Франция владеет 90 тысячами предметов, 70 тысяч из них выставлены в Музее на набережной Бранли.

Ученые не предлагают вернуть все предметы искусства, а скорее добиться географической сбалансированности.

Савой и Сарр разработали план из трех этапов.

• Во время первого этапа, ученые предлагают в следующем году официально вернуть несколько особенно символических предметов искусства в страны, откуда их увезли, и чьи правительства давно просят об их возвращении.

• Вторая фаза, по предложению ученых, начнется весной следующего года и продлится до ноября 2022 года. В это время команды французских и африканских ученых должны будут провести переучет французских коллекций. Специально созданные совместные комиссии затем займутся рассмотрением заявлений на возвращение предметов искусства, а также будут консультировать коллег о том, как их сохранить, и предоставлять другую помощь.

• Третья фаза не имеет конца. В это время африканские страны, которые не подавали заявлений на возвращение предметов искусства, могут это сделать. "Процесс возвращения нельзя ограничивать во времени, – цитирует работу ученых The New York Times. – Мы не должны создавать впечатление, что окно этой возможной […] рискует в ближайшее время закрыться".

Каково значение исследования

Если план ученых воплотят в жизнь во Франции, это может иметь последствия и для других европейских стран. Музеи могут под давлением последовать примеру французских коллег.

• В Бельгии, в Королевском музее Центральной Африки, хранятся около 180 тысяч предметов искусства.

• В Австрии, во Всемирном музее – 37 тысяч.

Предметы исторической и культурной важности также просят вернуть из мировых музеев страны Южной и Центральной Америки, Океании и другие.

История вопроса

Президент Макрон заявил о необходимости начать процесс возвращения африканского искусства в ноябре 2017 года во время выступления в университете Уагадугу, столице Буркина Фасо.

"Я не согласен с тем, что значительная часть культурного наследия нескольких африканских стран находится во Франции, – сказал он. – Наследие Франции нужно показывать в Париже, но еще и в Дакаре, в Лагосе, в Катону. Это будет одним из моих приоритетов. Начиная с сегодняшнего дня и в течение последующих пяти лет, я хочу увидеть условия, которые позволят временное или окончательное возвращение африканского культурного наследия Африке".