«Страх не отпускает Лукашенко и сегодня» 3 Telegram-канал «Баста!»

24.11.2018, 11:52

3,264

Диктатор всерьез перепугался после Площади 2010 года и «тунеядских протестов».

24 ноября 1996 года Лукашенко провел второй «референдум», результатом которого стал разгон законно избранного парламента страны и концентрация всей власти в руках диктатора. Этому предшествовали несколько недель уличных акций. Десятки тысяч белорусов регулярно выходили в центр Минска, чтобы поддержать депутатов Верховного Совета, начавших процедуру импичмента Лукашенко. Протесты были и в других городах.

Тогда победа была упущена во многом из-за нерешительности руководства парламента и вмешательства российских властей. Неоднократно после этого белорусы снова наступали на те же грабли — шли за лидерами, которые не верили в собственные силы, отказывались от борьбы и призывали своих сторонников «расходиться по домам». А ведь уже тогда было ясно: наша сила — это уличный протест. Именно тогда, в 1996 году, народ впервые увидел испуганного Лукашенко. И было понятно, кого он боялся — людей на улицах. Страх, многократно усилившийся после Площади 2010 года и «тунеядских протестов», не отпускает его и сейчас.

Для нас же важно не повторять старых ошибок и идти за решительными и смелыми лидерами, которые не «сольют» протест и не отдадут победу.

А пока давайте посмотрим репортажи, снятые накануне референдума российскими телеканалами, тогда еще относительно объективно освещавшими ситуацию в Беларуси — эти кадры говорят сами за себя.

Telegram-канал «Баста!»