Как семья из Минска переехала на хутор и стала зарабатывать на сыре 2 24.11.2018, 12:10

1,615

Фото: tut.by

С тех пор как семья приготовила первый сыр, прошло около двух лет.

Юлия Бачуринская и Алексей Кучко — молодая семья, которая три года назад променяла столичную прописку на хуторскую жизнь в Браславском районе. Теперь супруги ведут натуральное хозяйство: у них есть куры, утки, овцы, козы, лошади и коровы. Кроме того, всего за два года пара освоила сыроварение и теперь делает домашние сычужные сыры для себя, а излишки продает друзьям и знакомым. tut.by побывал в гостях у супругов и узнал, сколько можно заработать на домашнем молоке, твороге и сыре.

Фото: tut.by

— По образованию я филолог-переводчик. А муж — экономист, — рассказывает Юлия предысторию. — Мы оба окончили столичные вузы, какое-то время работали по специальности. Потом занялись реализацией своего проекта: открыли зоомагазин онлайн. Сперва продавали различные товары для домашних животных, затем переквалифицировались и занялись продажей прудовых рыб и оборудования для прудов.

Фото: tut.by

Все бы так и продолжалось, но однажды отец Алексея пригласил сына с женой на рыбалку на Браславские озера.

— Мы просто влюбились в эти места! — с восторгом говорит Юлия. — Решили купить домик на хуторе в качестве дачи, чтобы приезжать сюда отдыхать. Купили. Приехали на лето, подумали, что можем поработать удаленно. А потом завели пару овечек. Естественно, бросить хозяйство и вернуться в Минск мы уже не могли. Так и остались на хуторе.

Потом молодая семья решила завести и коз, подумали, что хорошо было бы иметь козье молоко.

— Вначале у нас было молоко только для себя. Но потом козы стали размножаться, их стало больше, и появились излишки. Наши друзья из Минска стали намекать на то, что они не прочь покупать у нас домашний творог, сыр. Кроме того, мы много раз были в Греции, Италии, видели, что там тема продуктов из козьего молока очень популярна. Фермеры делают козьи сыры, мы их пробовали, общались с производителями. Подумали, что было бы хорошо что-то подобное начать производить и у нас. Потому что в Беларуси в основном делается простой домашний сыр. А более сложными технологиями мало кто занимается.

Юлия и Алексей довольно быстро перешли от идеи к активным действиям. По вечерам пара шерстила интернет, смотрела обучающие видео по изготовлению домашних сыров, читала специальную литературу.

— Мы поняли, какие ингредиенты нужны для изготовления сыра, изучили технологию производства в теории. Потом перешли к практике. Заказали сычужный фермент, закваски и прочее. Раньше все это продавалось у нас в Беларуси, потом начались перебои с поставками. Мы стали просить привозить все необходимое у знакомых, которые ездят за границу, — рассказывает девушка. — Было много ошибок, но мы научились достаточно быстро. Молоко ведь у нас было каждый день, можно было экспериментировать.

Фото: tut.by

С тех пор как семья приготовила первый сыр, прошло около двух лет.

— Сперва пробовали свой сыр только сами. Потом стали угощать друзей и спрашивать, что нравится, а что нет. Им это дело пришлось по вкусу, они стали просить продавать излишки сыра. И тогда стал вопрос о расширении и легализации продажи излишков нашего производства, — заключила Юлия. — Мы с мужем пошли в сельсовет, зарегистрировались как личное подсобное хозяйство — ЛПХ. Это нам дало возможность официально продавать молочные продукты, производимые на нашем подворье, из молока животных, которых выращиваем. Плюс ЛПХ в том, что доход от продажи продуктов не облагается налогом, то есть мы платим только земельный налог. Но это только в том случае, если люди к нам приезжают домой и покупают. Или мы привозим продукты покупателю домой.

«Из 10 литров молока получается где-то 1,2 килограмма свежего сыра»

С ростом интереса к продуктам, которые делали Юлия и Алексей, увеличилось и их хозяйство.

— У нас родилось довольно много коз, часть мы купили. Плюс мы приобрели корову, — перечисляет женщина.

Летом каждая коза дает по 3−4 литра молока в день, это когда на лугу есть сочная трава. У семьи 11 дойных коз, но постоянно дают молоко только шесть. От коровы в теплое время года за сутки можно получить 20−25 литров молока.

— Больше всего молока животные дают с мая по июль. В это время в сумме мы каждый день имеем под 50 литров, и примерно половина от этого количества идет на молодняк. То есть остается 25 литров. Его нужно переработать, — подсчитывает Юлия. — В холодное время года молока мы получаем гораздо меньше, потому что животные питаются сеном, некоторые готовятся к родам — в это время их не доим, они отдыхают. Сейчас корова в день дает литров 10 молока. И козы 6−7.

Фото: tut.by

Из 10 литров молока получается где-то 1,2 килограмма свежего сыра. Выдержанного выходит меньше, поскольку со временем он теряет около 30% своего веса. Итого остается граммов 800. Сыворотку, остающуюся от производства, семья тоже перерабатывает, делает рикотту. Ее получается граммов 500. Исходя из этих цифр можно подсчитать, сколько сыра можно приготовить в день.

— Мы делаем сычужные сыры. То есть мы их не варим, не подвергаем большой термической обработке, используем только сырое парное молоко, — рассказывает Юлия. — Сразу из молока получается сырное тесто, потом сыр. На этом этапе нужно определить, какой будет сыр. Он может быть свежим — это фета, сулугуни, моцарелла, любой вытяжной сыр. Либо его можно поставить на выдержку. Тогда его нужно тщательно просолить в рассоле и отправить либо в камеру, либо в специальный холодильник для сыра, подвал, погреб — любое холодное место, где сохраняется температура от 6 до 10 градусов.

Фото: tut.by

Из 50 литров молока выходит шесть кило свежего сыра или четыре выдержанного. Период, когда можно сделать 5 килограммов сыра в день, достаточно небольшой.

— Сейчас у нас получается делать примерно 2 килограмма сыра в день, — приводит цифры Юлия. — Сейчас мы стараемся его не продавать, а поставить на выдержку на 3−4 месяца. Тогда люди зимой могут получить выдержанный сыр.

Фото: tut.by

Оказывается, производство сыра дело довольно затратное.

— При определении цен на сыр мы рассчитываем, что литр коровьего молока стоит 1,5 рубля, козьего 2,5. Конечно, его себестоимость выше, но покупательная способность наших людей не так высока, поэтому придерживаемся таких расценок, — поясняет Юлия. — Когда мы продаем молоко именно как молоко, то цена немножко больше. Литр коровьего стоит 2 рубля, а козьего — 4 рубля.

«Выдержанные коровьи сыры у нас самые дорогие, цены на них доходят до 40 рублей»

С 10 литров коровьего молока получается 1,2 килограмма сыра — это уже 15 рублей. То есть молоко для приготовления одного килограмма свежего сыра стоит 12,5 рубля. Для выдержанного — 18,75 рубля, а вытяжного — 15 рублей.

— Килограмм свежего коровьего сыра у нас стоит 20−25 рублей. Его производство идет в течение двух дней. Вытяжные сыры — сулугуни, халлуми — стоят 30 рублей за килограмм.

Выдержанные коровьи сыры у нас самые дорогие: цены на них доходят до 40 рублей за килограмм. Это в основном сыры, которые выдержаны в вине либо розмарине, или в любых других специях, которых нужно много и они дорого стоят, — говорит Юлия. — За вином мы вынуждены ездить за границу, потому что нужно сицилийское или хорошее чилийское сухое вино. В Беларуси его найти очень сложно, да и стоит оно здесь гораздо дороже. Если покупали бы здесь, сыр получался бы очень дорогим. Всего мы производим 10 сортов сыра.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Свою продукцию Юлия и Алексей продают в основном минчанам — друзьям и знакомым.

— В Браславе людям такой сыр не по карману: зарплаты небольшие. Поэтому где-то раз в две недели я езжу в Минск по делам, заодно и отвожу заказы нашим покупателям, — рассказывает наша героиня. — Кроме того, на Браславщине очень много агроусадеб. К нам часто приходят отдыхающие посмотреть на животных, заодно и сыра прикупить. Сейчас мы на излишках производства сыра зарабатываем где-то 250 рублей в неделю. Летом, когда больше молока, мы зарабатываем в 2−3 раза больше, потому что к нам приезжает много туристов. Но значительная часть заработка уходит на обеспечивание хозяйства: покупку кормов, ветпрепаратов, электроизгородей, стройматериалов. Этот список очень длинный.

К слову, у мужа Юлии производство и продажа продуктов — единственный заработок. Сама же Юлия параллельно работает корректором и пишет статьи.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Мы еще продаем излишки баранины, уток. Торгуем домашними яйцами, — перечисляет женщина. — Изначально мы ставили перед собой цель как можно реже ходить в магазин, а есть только натуральные продукты собственного производства. У нас есть свое мясо, птица, яйца, сыр, творог, сметана, масло, молоко. Овощи мы покупаем у соседей-фермеров. Хлеб мы получаем бартером у тех, кто его печет дома. Покупаем мы только крупы — гречку, рис. И одежду покупаем.

Расширяться и увеличивать обороты производства семья пока не планирует.

— Нам вдвоем и так довольно сложно справляться с таким большим хозяйством. Пока обслужишь всех животных, уже и сыр делать некогда, приходится ночью, — с улыбкой говорит Юлия.