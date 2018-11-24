Диктатор назначил нового главу минского горисполкома 12 24.11.2018, 12:16

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Анатолий Сивак

Фото: belta.by

Им стал бывший министр транспорта.

Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы, передает корреспондент БелТА.

Диктатор подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки войти в курс дела, разобраться с кадровыми вопросами.

- Если не в городе, то в самом горисполкоме. Через три недели подготовьте мое посещение актива города в горисполкоме - депутаты, руководство - все те, кто определяет лицо города, жизнь в столице Беларуси, - сказал Лукашенко. - Мне надо серьезно поговорить с аппаратом, с исполкомом. У меня очень много претензий и очень много вопросов не только к бывшему руководству во главе с Шорцем (Андрей Шорец. - прим.), но и к самим членам исполкома - работникам аппарата.

Говоря о назначении Анатолия Сивака, Александр Лукашенко отметил, что рассматривалось более десятка кандидатур на пост нового главы города.

- И это не сегодня решается вопрос, он уже давно встал, - подчеркнул диктатор.

Напомним, вчера Лукашенко заявил о коррупционных схемах, в которых могли быть завязаны чиновники Мингорисполкома. Диктатор заявил, что принял решение «всех посадить в СИЗО». Судьба Шорца, по словам Лукашенко, будет решаться 24 ноября.