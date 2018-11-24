Революция с розами в руках 24.11.2018, 12:28

Как Грузия изменилась за 15 лет.

Революция без пролития крови, а с розами в руках. Вот что случилось в Грузии 15 лет назад, когда оппозиционные силы вошли на заседание незаконно избранного парламента и потребовали проведения перевыборов, сообщает «Голос Америки».

«Это было наказание за сфальсифицированные выборы», – говорит Гия Нодия из Кавказского института мира, демократии и развития.

Избирателей возмутило, что на выборах не были учтены их голоса в поддержку партий оппозиционных лидеров – Михаила Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураба Жвании. Поначалу люди собирались в поддержку разных кандидатов, но потом силы оппозиции объединились, и митингующие из разных концов проспекта Руставели в Тбилиси стали стекаться в его центр – к зданию парламента. Оставаясь в рамках правового поля, люди требовали соблюдения Конституции, а также функционирования государственных институтов власти, которые находились в плачевном состоянии.

При президенте Эдуарде Шеварнадзе в Грузии были, в буквальном смысле, «тёмные времена». Электроснабжение было непостоянным, зарплаты и пенсии выплачивались нерегулярно. Государство нуждалось в радикальных реформах.

Бывший посол Грузии в США Темур Якобашвили напоминает: «Доверие к полиции было 2%, стало 82%...».

Первая «цветная революция» на постсоветском пространстве не была нацелена против Кремля. К слову сказать, Михаил Саакашвили с самого начала подчеркивал важность диалога с Россией, а его первым зарубежным визитом на посту президента стал визит в Москву. Но ставку оппозиции на западный курс поддержал и народ Грузии.

Гия Нодия подчеркивает, что «идея самоорганизации в публичной сфере – сама по себе “западная” идея».

Впереди Грузию ожидало немало политических потрясений и война с Россией. Но прямой курс на демократию был взят именно тогда, в 2003 году, когда народ без оружия, а с цветами в руках, отстоял право выбирать свою власть.