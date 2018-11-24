Михаил Захаров: Забудьте про идею сконцентрировать в «Динамо» лучших игроков 1 24.11.2018, 12:41

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Отток игроков из «зубров» усилится.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в интервью «Беларусь сегодня» поделился мнением об отмене легионерского статуса белорусов в КХЛ, пишет «Трибуна».

«Теперь забудьте про идею сконцентрировать в «Динамо» лучших игроков и сделать клуб базой для сборной. Отток игроков из «Динамо» происходил и в то время, когда белорусы считались в КХЛ легионерами. Сейчас же все сильные хоккеисты постараются найти для себя варианты устройства в более сильных клубах, где можно будет решать более серьезные задачи, а не находиться в подвале турнирной таблицы. Увидите: тот жеАндрей Костицын уже в нынешнем сезоне сможет всерьез бороться за Кубок Гагарина. Да и Сергей тоже.

В «Динамо» же из белорусов останутся игроки, которые не смогли пробиться в серьезные команды КХЛ. И это неплохо. Вместо того чтобы пытаться объединить сборную с «Динамо», федерация должна концентрировать усилия на том, чтобы в стране было больше сильных спортивных школ», – считает Захаров.