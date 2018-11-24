Сегодня Украина отмечает 85-ю годовщину Голодомора 24.11.2018, 12:46

Фото: EPA/UPG

В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида.

Сегодня в Украине отмечают 85-ю годовщину Голодомора. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что в этот день есть "весомый повод вспомнить и осмыслить великие трагедии прошлого века, помянуть в молитве невинных жертв", пишет "Гордон".

"Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее – извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, совершенных коммунистическим режимом на украинских землях", – отметил Порошенко.

По его словам, цивилизованный мир сделал и продолжает делать все возможное, чтобы правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили историческую и правовую оценку.

"Верю, миллионы невинно загубленных душ наконец смогли найти вечный покой", – добавил президент.

В заявлении Государственного департамента США по случаю годовщины Голодомора говорится, что искусственный голод в Украине 1932–1933 годов был одним из самых жестоких преступлений ХХ века.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам по всему миру в чествовании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморены голодом до смерти режимом Иосифа Сталина. Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур в СССР осуществлялся с преднамеренной политической целью покорения украинского народа и нации", – говорится в документе.

В Госдепе отметили, что сегодня украинцы снова гибнут из-за попыток России уничтожить их идентичность и западные устремления народа Украины.

"Российская агрессия, которая продолжается на востоке Украины, стала причиной более 10 тыс. смертей. Тем не менее, Россия не победит несокрушимый украинский дух, так же, как и не задушит стремление украинцев к лучшему будущему", – считают в США.

В заявлении ведомства говорится, что США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и право украинцев выбирать свой собственный курс.

В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.