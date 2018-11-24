Конькобежец Виталий Михайлов победил в масстарте на этапе Кубка мира в Японии

Конькобежец Виталий Михайлов победил в масстарте на этапе Кубка мира в Японии1
- 24.11.2018, 13:20
Еще один наш соотечественник стал шестым.
Белорус Виталий Михайлов победил в масстарте на этапе Кубка мира в японском Томакомае, набрав 120 очков. Еще один наш соотечественник Алексей Кирпичник с 76 очками стал шестым, сообщает «Прессбол».
Томакомай (Япония). Кубок мира. Мужчины. Масстарт
1. Виталий Михайлов (Беларусь) — 120 очков
2. Ум Чен Хо (Корея) — 108
3. Барт Свингс (Бельгия) — 96
4. Ливио Венгер (Швейцария) — 86
5. Руслан Захаров (Россия) — 80
6. Алексей Кирпичник (Беларусь) — 76...
Всего стартовали 16 участников.