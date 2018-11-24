Конькобежец Виталий Михайлов победил в масстарте на этапе Кубка мира в Японии 1 24.11.2018, 13:20

Виталий Михайлов

ФОто: Белорусский союз конькобежцев

Еще один наш соотечественник стал шестым.

Белорус Виталий Михайлов победил в масстарте на этапе Кубка мира в японском Томакомае, набрав 120 очков. Еще один наш соотечественник Алексей Кирпичник с 76 очками стал шестым, сообщает «Прессбол».

Томакомай (Япония). Кубок мира. Мужчины. Масстарт

1. Виталий Михайлов (Беларусь) — 120 очков

2. Ум Чен Хо (Корея) — 108

3. Барт Свингс (Бельгия) — 96

4. Ливио Венгер (Швейцария) — 86

5. Руслан Захаров (Россия) — 80

6. Алексей Кирпичник (Беларусь) — 76...

Всего стартовали 16 участников.