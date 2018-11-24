Санкционный живчик 1 Telegram-канал «СерпомПО»

24.11.2018, 13:36

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Бездарные власти провалили все, что только можно.

Сначала министр Лавров вместе с Путиным, превративший внешнюю политику России в преступление (аннексия Крыма, война на востоке Украины), загнал страну под санкции.

Теперь Лавров (после переговоров с итальянским министром иностранных дел) поучает граждан России, что они «должны» научиться жить в режиме санкций.

К поучениям Лавров добавил, согласно ТАСС (пропаганду вырезаем, оставляем суть):

«Мы сделали один вывод для себя … научиться, и мы уже во многом научились, жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадежность как торговые и экономические партнеры».

«Мы», т.е. они – Путин и Лавров, «сделали вывод». За всех.

Экономика никогда не была сильной стороной Лаврова. Он мог бы, конечно, знать об исследованиях, показавших, что санкции сильно сократили экономический рост в России. Мог бы знать, что для России санкции (явные и скрытые) – прямой путь к технологической отсталости.

Но, во всяком случае, Лавров, мог бы убедиться на примере Ирана, много лет прожившего под санкциями, как эта страна, тоже «во многом научившаяся жить» под санкциями, все же стремилась из-под санкций выйти.

Жить можно по-всякому. Можно жить, продолжая двигаться на периферию мира, иметь низкие или нулевые темпы экономического роста. Можно жить как Венесуэла, Северная Корея, как начинает жить Иран, опять попавший под санкции.

Все возможно.

Вопрос в другом – как жить лучше для России? Для граждан России?

Под санкциями вместе с Лавровым и Путиным или без санкций, убрав из власти Лаврова и Путина? Думаем, что второй путь лучше.

Без бездарных властей, проваливших все, что только можно, а теперь объясняющих, что только так и должно было случиться.

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