Глава Белорусского союза спортсменов: Руководители Минспорта обходят нас стороной 1 24.11.2018, 13:54

Фото: pressball.by

Почему спортивные чиновники действуют по принципу «моя хата с краю».

Мария Иткина – руководитель Белорусского союза спортсменов – всегда рада гостям. А они заглядывают по поводу и без, иногда, просто поздороваться. На днях, когда корреспондент "Прессболa" зашёл по случаю к Марии Леонтьевне, с ней обсуждала житье-бытье дочь недавно ушедшего от нас Сергея Бочтарева.

Один из сильнейших белорусских марафонцев в свое время был серебряным призером чемпионата СССР, а позже в роли функционера многое сделал для спорта страны. Несомненно, сейчас поддержка и помощь его родным и близким особенно нужна.

"К нам заходят под различным предлогом, — делится Мария Леонтьевна, — рассказать о последних новостях, попросить совета или просто разделить радость".

Более чем за четверть века Белорусский союз спортсменов, с дня основания которого его возглавляет Мария Иткина, приходит на выручку людям. Союз стоит на охране прав спортсменов, помогает в лечении и восстановлении здоровья. А это находит благодарный отзыв в сердцах многих.

"Социальная защита – это важная роль нашего союза, – уточняет ее руководитель. – Скажу, что с нашим содействием Минский горисполком выделил более сотни квартир нуждающимся атлетам, бывшим и нынешним, тренерам, инвалидам спорта".

Белорусский союз не получает государственных субсидий, он держится на добровольных пожертвованиях и членских взносах спортсменов, тренеров, а также других неравнодушных людей. Его роль высоко оценена в стране, а Мария Иткина, в свое время единственная представительница общественной организации, была награждена орденом Отчества.

Ныне союз переживает не самые легкие времена. Отношение к нему того же Минспорта более чем равнодушное. Хотя, скажем, нынешнему замминистра она помогла улучшить жилищные условия. В отличие от прежних лет, ни на одно из мероприятий, которые проводит министерство, ее не приглашают.

А ведь легенда мирового спорта, позже ставшая известным специалистом, общественным деятелем могла о многом рассказать. В спортивном багаже Иткиной сотни наград тогдашних союзных и международных соревнований, десяткам учеников она дала путёвку в жизнь.

В свое время Марию Леонтьевну назвали самой медаленосной спортсменкой бывшего Союза. В ее блестящей карьере 34 титула чемпионки СССР, четыре – Европы, несколько десятков наград иного достоинства, более десяти раз она становилась рекордсменкой планеты. Разносторонняя Иткина с успехом справлялась с забегами на короткие и длинные спринтерские дистанции, добиваясь признания на 100, 200, 400 метров и в различных эстафетных сочетаниях.

Наград и титулов было бы больше, если бы проводились чемпионаты мира, но их тогда еще не изобрели. Почти два десятка лет она ярко жила в большом спорте, поднимая планку рекордов, добиваясь эффектных побед, принося славу и Беларуси, и Советскому Союзу.

Завершив активные выступления, Мария Иткина стала спортивным функционером и возглавила легкоатлетов белорусского "Динамо". Под ее началом команда динамовского общества стала ведущей в стране, ее представители привозили награды с турниров самых высоких уровней.

В "Динамо" многие тренеры состоялись как личности. Она вернула на родину Мечислава Овсяника, в то время жившего в Краснодаре и успевшего сделать себе имя в тренерской международной среде. В Беларуси с его легкой руки загорелись такие звезды планетарной величины как Эллина Зверева, Наталья Шиколенко, Владимир Дубровщик, Янина Карольчик. После ухода из жизни Овсяника никому из последователей не удалось повторить творческий путь мэтра.

Неутомимой и незаурядной Марии Леонтьевне и на пенсии покой только снился. Она до сих пор продолжает дело, начатое еще во времена Советского Союза. Тогда московские функционеры предложили открыть в Минске филиал Союза спортсменов.

"Я тактично отказалась, — вспоминает Иткина. — Хотелось создать самостоятельную организацию, не подчиненную Москве. И у нас получилось, мы всегда ощущали поддержку и уважение государства. Ныне отношение изменилось, новые руководители Минспорта обходят наш союз стороной. А ведь социальная защита многое значит, думаю, что некоторые спортсмены в свое время не уехали из страны потому, что получали содействие и с нашей стороны".

Что тут сказать? Плохо, когда те, кому по роду службы, в их числе, и спортивные власти, предпочитают роли сторонних наблюдателей, по принципу "хаты с краю". От этого страдает общее дело, тот же белорусский спорт, чьи представители не так часто балует победами.