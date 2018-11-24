Лукашенко: Мы должны подойти к «выборам» так, чтобы у людей даже не было альтернативы 29 24.11.2018, 14:13

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Диктатор раскрыл свои планы.

Назначая нового председателя Мингорисполкома, Лукашенко заявил, что главный экзамен у всей вертикали власти — это «выборы».

— Самое главное: у всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские «выборы». Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к «выборам» так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

— Но они (народ Беларуси. — Прим.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно, — заявил Лукашенко, назначая Анатолия Сивака на должность главы Мингорисполкома.

«Выборы» на высший государственный пост в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы в «палату представителей» — не позднее 10 сентября этого же года. Лидия Ермошина ранее заявляла, что проводить две крупные «избирательные кампании» в один год нецелесообразно. Возможно, одна из них пройдет раньше срока.