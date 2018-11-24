«Смертельный крест» нефти отбросил российский рубль назад 1 24.11.2018, 14:47

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Фото: reuters

Российский рубль обвалился до минимума за неделю.

Рубль ускорил падение на Московской бирже в пятницу после того, как цена нефти Brent в третий раз за две недели рухнула более чем на 6% и пробила вниз отметку 60 долларов за баррель впервые с октября прошлого года, пишет finanz.ru.

Курс доллара к концу торгов поднялся на 64 копейки, до 66,25 рубля, а в ходе сессии достигал 66,42 рубля - максимального за неделю уровня.

Евро подорожал лишь на 20 копеек (до 75,05 рубля), следуя за динамикой форекса, где европейская валюта просела на 0,6% на новостях о первом за 3 года падении ВВП Германии.

С начала октября цены на нефть рухнули на 31%, а в пятницу российская Urals обвалилась ниже 59 долларов - уровня, на котором, по оценке АКРА, балансируется российский бюджет.

«С падением же ниже критического значения риски негативного воздействия на экономику возрастают, и рубль не мог не отреагировать на подобное движение всплеском волатильности», - констатирует аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Избыток физической нефти на рынке достиг критических 1,2 млн баррелей в день - без конечных покупателей остаются 5-6 супертанкеров в неделю, оценивает JP Morgan: нефть оседает в коммерческих хранилищах, запасы которых на территории США выросли до максимума за год.

Вслед за фундаментальными аналитиками тревогу бьют адепты теханализа: «смертельный крест» - когда 50-дневная скользящая средняя падает ниже 200-дневной - уже материализовался на графике WTI и вот-вот появится на графике Brent.

Технические уровни пробиты - это провоцирует новую волну продаж и закрытия длинных позиций, сказал Bloomberg рыночный стратег CMC Markets по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Сиднее Майкл Маккарти.

Cитуацию усугубляют сделки по хеджированию: крупные добытчики - от США до Мексики и Бразилии - зафиксировали высокие цены с помощь пут-опционов, а теперь банки, продававшие путы, вынуждены сбрасывать фьючерсы в больших объемах, чтобы избежать потерь, рассказали Bloomberg источники на рынке. Это толкает цены еще ниже, вынуждая новую волну продаж и замыкая ситуацию в порочный круг.

Болевой порог для России - 48,8 доллара за баррель, ниже дыра возникает в бюджете 2019-го года, следует из расчетов АКРА. Покрыть ее могла бы девальвация рубля, но в этом случае на грани краха окажется банковская система: при курсе выше 70 доллар у ряда крупных игроков возникнут проблемы с выполнением норматива достаточности капитала, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Через две недели России и Саудовской Аравии предстоит решить, сокращать ли снова добычу, проигрывая рынок сланцевым конкурентам, или же согласиться на низкие цены в попытке отвоевать долю.

Если договоренностей не будет, нефти откроется дорога на 50, а экономика вернется к той реальности, о которой мы уже начали забывать, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: «Давление на российские активы будет возрастать (вне зависимости от санкционной тематики), а ниже $50 может начаться паника».