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Литовские таможенники поймали контрабанду гродненских сигарет на €2 миллиона

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  • 24.11.2018, 15:06
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Фото: abw.by

Это самая большая «находка» литовских пограничников за 2018 год.

Передвижной патруль каунасской таможни остановил грузовой автомобиль Scania на границе Литвы и Польши. Дело было в прошлый понедельник, 12 ноября. Уже на старте сам водитель вызвал подозрения: он сказал, что перевозит полистирол в Польшу, хотя в документах было указано, что груз должен быть доставлен в Германию, пишет abw.by.

Первым делом таможенники взвесили полуприцеп грузовика и он оказался значительно тяжелее, чем следовало бы по законам физики.

Фото: abw.by

Во время детального осмотра выяснилось, что за полистирольными пакетами спрятана 641 тысяча пачек гродненских сигарет "Фест". Сотрудники таможни несколько дней подсчитывали пачки. В результате, по оценкам литовской стороны, стоимость сигарет составила около 2 млн евро. Эта контрабанда сигарет стала самой крупной среди задержанных в этом году таможней Литвы.

Водитель, гражданин Литвы, был арестован, а позже выпущен под залог под подписку о невыезде.


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