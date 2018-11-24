Опять двадцать пять: топливо в Беларуси дорожает в 25-й раз с начала года 24.11.2018, 15:16

Последний раз цена на топливо изменялась 18 ноября.

С 25 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 25 ноября на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,73 руб., ДТ — 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется — 1,43 руб.

Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 18 ноября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.