Удар по Воронежу Саша Сотник

24.11.2018, 15:41

САША СОТНИК

В России уже не понять, что лучше: когда тебя не слышат или когда на твой стон реагируют.

На Песцовом месторождении под Новым Уренгоем бастуют работники подрядной организации — СК «Север»: 200 вахтовиков, которые уже несколько месяцев не получают зарплату. Записывают видеообращения, жалуются, что у них нет ни копейки. Но их не слышат – ни строительная компания «Север», ни вечно мечтающий «Газпром». Может, это и хорошо. 14-летнюю девочку из города Сафоново Смоленской области, к примеру, услышали. Она написала Путину письмо о том, что её мать, работающая медсестрой, не в состоянии прокормить семью на зарплату в 12 тысяч рублей в месяц. После этого письма мать вызвало начальство и как следует «прокачало» на предмет воспитания дочери. А саму девочку затравили в школе так, что она покончила жизнь самоубийством.

В России уже не понять, что лучше: когда тебя не слышат или когда на твой стон реагируют. Потому что реакция на жалобы может привести к твоей же гибели. Затравили же Влада Колесникова, не признавшего Крым «нашим»! Скрепно так затравили. Теперь – 14-летнюю девчонку. А сколько случаев мы еще не знаем? А сколько их еще на очереди?..

Поэтому, когда в новостной ленте мелькает сообщение о смерти, к примеру, начальника ГРУ Коробова – на него реагируешь с ухмылкой: одним спец-уродом меньше. И вспоминаешь Чепигу с Мишкиным, предполагая, что они запросто могут этого Коробова встречать в распаренной Преисподней с флакончиком «Новичка». И ничто человеческое внутри не шевелится, ибо именно эти коробовы и путины все человеческое в тебе же и парализовали.

Даже когда узнаешь, что каждый пятый россиянин живет в режиме крайней бедности – не вопишь благим матом, а воспринимаешь как должное. Потому что «Крым же – наш», и «они сами прославляют Путина», устроившего им расчудесную игру на выживание. Для этих слова вождя о коллективном самоубийстве – форменное спасение. Действительно: а зачем мучиться? Не проще ли взорвать к чертовой матери все ядерные сортиры на своей территории и сгореть, зато враги «просто сдохнут»?

Многолетняя пропагандистская атака на мозги россиян привела к интеллектуальной катастрофе. Извилины населения буквально выжжены Останкинским зомбо-излучателем, заразившим россиян бациллами шовинизма и реваншизма. Толпы стонут и проклинают. Стонут от невыносимых условий выживания и проклинают кого угодно – внешних врагов, внутренних предателей, воров-чиновников, но только не «Владимира Владимировича, которому попросту не дают навести порядок». При отсутствии причинно-следственных связей такое население обречено. Даже оппозиция занята чем угодно, только не подготовкой к грядущему распаду, который неизбежен, потому что начинается он с распада мозгов, что уже произошло. Оппозиция не слышит население и не понимает сути происходящих процессов, и в этом она идентична Кремлю. Там тоже не слышат и не понимают: «Пусть все идет своим чередом, мы не просили вас рождаться на этой песцовой территории, мы здесь удерживаем власть, и эта музыка должна быть вечной…» И вводят новые налоги, и нагибают недовольных, и хватают все, что еще шевелится, включая рэперов. И верещат в сторону Запада: «Эй, вы, там! Вот мы сейчас как пересмотрим условия применения ядерного оружия!.. Слышите, враги недобитые?! Как шандарахнем по Воронежу, иллюстративно-показательно – чтобы вашей Аризонщине икнулось…» И – удивительная вещь: Запад их тоже не слышит. Как больного, запертого в стеклянном боксе. Видно, как он машет руками, открывает рот, с разбегу бьется головой о стены, а что кричит, на кого ругается – бог его знает. Его слишком долго слушали, шли у него на поводу, реагировали и даже всерьез сокрушались, а теперь – изолировали. Мало ли, какая истерика охватила бедолагу, что Прокопчука не избрали Президентом Интерпола? – его и не обязаны были избрать. И что по данному поводу изрыгает шизофреник в аквариуме – ни для кого не интересно. Шевелит песковскими усами? Плюется в трубочку? Но он всегда так делает.

Судьбоносные решения цивилизация будет принимать без учета мнения «великого пациента». Присутствие Путина потерпят на «Большой Двадцатке», но именно – потерпят. Известия о том, что он будет разговаривать с нефтяными принцами о ценах на нефть – из разряда галлюцинаций. Ему криво улыбнутся и сделают по-своему. Набиуллина уже пугается цены в 35 долларов за бочку, страшась называть цифру, которая может материализоваться уже в январе. Потому что «Если будет 25 – мы развалимся опять». А чтобы удержать падающую в пропасть систему – придется действовать уже без Путина. Этот кусок серы будет уже совсем бесполезен со своими заигрываниями в демократию. Тут понадобится какой-нибудь Шойгу с его симпатией к китайским методам борьбы и жаждой отмены моратория на смертную казнь. Ибо наползающую черноту смуты можно удержать только еще большей чернотой хунты. С показательными процессами и расстрелами – дабы ни одна живность не дернулась в сторону Кремля.

А за лупцующим самого себя психопатом будут наблюдать из-за стекла. Делать пометки в «Истории болезни», и решать всем консилиумом: прекратить сеанс самоистязания немедленно или – пусть сначала потеряет сознание? А уж потом – войти в аквариум и перевязать раны. Если нащупают пульс…

Саша Сотник, sotnik-tv.com