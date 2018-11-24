Митингующие в Париже построили баррикады в центре города 24.11.2018, 15:57

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Активисты устроили массовую акцию протеста в центре столицы Франции.

Активисты, выступающие против повышения цен на бензин во Франции, в субботу устроили массовую акцию протеста в центре Парижа. По оценкам полиции, в городе на митинги собралось около 8000 человек, 5000 из них находятся в районе Елисейских полей, сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.

По данным издания, основные протестующие находятся возле площади Этуаль и не нарушают запрета городских властей на подход к Елисейскому дворцу. Тем не менее часть улиц они перекрыли баррикадами, выстроенными из строительных ограждений и старой мебели.

Помимо Парижа акции протеста проходят и в других городах Франции — Ле Мане, Тулузе, Лиможе, Лионе, Лилле. В некоторых районах зафиксированы стычки с полицией и пострадавшие. На севере Франции полицейским пришлось ночью выезжать на автомобильную развязку, где протестующие перевернули и подожгли машину.

Акции протеста во Франции начались после объявления властей о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Такое решение правительство объяснило борьбой за охрану окружающей среды. Протестующие в желтых жилетах в прошлые выходные блокировали дороги вокруг Франции, а также пытались прорваться к президентскому дворцу.