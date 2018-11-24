Рок-группе из Могилева удалось продать все билеты на два минских концерта подряд 3 24.11.2018, 16:04

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Фото: vk.com/nizkiz

Белорусскоязычная группа сыграет два концерта подряд 24 и 25 марта.

Nizkiz выступят 24 марта в клубе Republic, 25 - в Брюгге. Попасть туда уже не получится, передает kp.by.

- Минск, это просто невероятно! Два солдаута подряд! Спасииииииибо! - написали музыканты в своей группе Вконтакте.

И это действительно невероятно, потому что такие ситуации бывают в Минске редко даже с самыми именитыми исполнителями. Например, за последних два года полный зал собрался только трижды: на «Ленинград», на Михалка с «Ляписом-98» и на российского рэпера Oxxxymiron (у него тоже из-за ажиотажа было два концерта с перерывом в неделю).

Могилевские рокеры Nizkiz удерживают этот рекорд в 2018-м - и это при том, что они только в этом году выступали в Минске больше пяти раз!

Билеты на их концерты 24-25 ноября стоили 15 и 20 рублей.