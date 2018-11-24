Рогозин: Мы полетим на Луну, чтобы проверить: были там американцы или не были 37 24.11.2018, 16:25

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Глава «Роскосмоса» отличился очередным странным заявлением.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил, что в РФ намерены проверить – высаживались ли американцы на Луне. Видео обнародовано на YouTube-канале Бизнес Online, передает gordonua.com.

"Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим", – пошутил Рогозин.

Американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луну 20 июля 1969 года. Они оставались на поверхности спутника в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на спутник Земли, стал Армстронг.

По данным соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в июле этого года, 57% россиян не верят, что в 1969 году американские астронавты высадились на Луне. Они полагают, что власти США сфальсифицировали данные об экспедиции.