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В Праге проходит конференция «Россия вместо Путина»

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  • 24.11.2018, 16:48
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Михаил Ходорковский
Фото: AFP

Цель конференции — разработать сценарий возможного будущего России без опоры на нынешнюю власть.

В Праге проходит международная экспертная конференция "Россия вместо Путина", организованная по инициативе Михаила Ходорковского, передает svoboda.org.

"Цель конференции — разработать сценарий возможного будущего России без опоры на нынешнюю власть, выработать форматы, идеи и подходы" - говорится в сообщении организаторов. В форуме участвуют общественные деятели, политологи, экономисты, юристы, публицисты, живущие как в России, так и за рубежом.

Организованы несколько панельных дискуссий - "политика", "экономика", "право", "правозащита", "медиа" и другие. Среди модераторов - публицисты Кирилл Рогов, Владимир Пастухов и Борис Грозовский, юрист Елена Лукьянова, журналисты Данила Гальперович и Татьяна Фельгенгауэр. На конференции выступил основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский. Среди обсуждаемых вопросов, например - "сформирует ли путинская система "нового человека»", "есть ли идеология у путинской России", "как подготовить российское общество к жизни после Путина".

Конференция завершится 25 ноября.


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