Женатые мужчины-католики в Беларуси смогут стать диаконами 24.11.2018, 16:58

Белорусский католический епископат принял решение о возрождении института постоянного диаконата.

При этом каждый епископ будет самостоятельно решать, нужны ли в его епархии постоянные диаконы, сообщает Catholic.by.

Постоянные диаконы — это те, кто принимает таинство посвящения в степени диаконата не для того, чтобы через какое-то время стать пресвитером, а чтобы выполнять в Церкви служение диаконата, установленное еще апостолами. Постоянными диаконами могут стать как неженатые мужчины, так и мужчины в браке и с детьми. Рассмотрим институт постоянного диаконата более подробно.

Кто такой постоянный диакон?

Диаконат — одна из степеней таинство Священства. Священство имеет три степени: епископство, пресвитериат и диаконат. Таким образом, духовное состояние в Церкви включает епископов, пресвитеров (или священников, как их обычно называют) и диаконов, которые посвящаются не для священства, но для служения.

Согласно отцам Церкви, епископ представляет Христа для поместной Церкви, священник — служить обществу, а диакон в первую очередь помогает епископу и пресвитерам.

Евангелист Лука называет служение диаконов «услугой при столах». Об избрании первых семи диаконов сказано в Деяниях апостолов (ср. Деян 6, 1-6).

На Западе постоянные диаконы просуществовали примерно до V века. Потом по разным причинам диаконами становились только те, кто в скором времени принимал рукоположение в пресвитера. На Втором Ватиканском Соборе состояние постоянных диаконов было восстановлено.

Чем занимается постоянный диакон?

Во время Мессы постоянный диакон может выполнять функции акалита, лектора и министранта, а также уделять Причастие и читать Евангелие.

В общем задания диаконского состояния разнообразны: служение Слова, выполнение определенных литургических функций, пастырские обязанности и благотворительность. Служение Слова означает обязанность проповедовать Евангелие не только во время литургии, но и в собственной жизни, среди своих разнообразных занятий.

Выполнение литургического действия – это, прежде всего, служение у алтаря во время Мессы. Речь идет не о сослужении, а о помощи в литургии.

Постоянный диакон может при необходимости крестить и ассистировать при заключении брака, совершать некоторые сакраменталии, а также возглавлять обряды похорон.

Как стать постоянным диаконом?

Кандидаты в постоянный диаконат должны быть физически и духовно подготовленными: важно физическое и психическое здоровье, религиозность человека, способность к контактам с другими, участие в благотворительности.

Согласно Кодексу канонического права, кандидатом в постоянный диаконат может быть как женатый, так и неженатый мужчина.

Возраст женатого мужчины — от 35 лет. Для принятия диаконата при поступлении он должен иметь письменное согласие жены. Неженатый мужчина — от 25 лет.

Пройти подготовку постоянного диакона, которая продолжается 4 года, сегодня можно в духовной семинарии в Санкт-Петербурге. Каждый семестр занятия проводятся в течение двух недель.