Парламент Германии принял рекордный бюджет на 2019 год 1 24.11.2018, 17:06

Германия увеличивает расходы на социальную помощь, оборону и цифровые технологии.

Парламент Германии утвердил федеральный бюджет на 2019 год с рекордными расходами в объеме 356,4 млрд евро. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что немецкий бюджет благодаря росту налоговых поступлений шестой год подряд должен быть бездефицитным. По сравнению с бюджетом 2018 года расходная часть увеличится на 13 млрд евро, которые пойдут на социальные нужды, развитие цифровых технологий, рынка труда, помощь семьям и на оборону.

Также сообщается, что бюджет Германии на 2019 год предусматривает повышение пособий на детей и налоговые поблажки для семей. Выплаты на детей с июля вырастут на 10 евро, таким образом, помощь на двух детей составит по 204 евро месяц, на третьего - 210, на каждого следующего - 235 евро.

Кроме того, расходы на оборону вырастут на 4,5 млрд (до 43,2 млрд евро - 1,24% ВВП). На социальные нужды и пенсии направят 145,3 млрд евро.