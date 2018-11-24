Беларусь обогнала США по ценам на бензин 10 24.11.2018, 17:24

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При этом «Белнефтехим» не намерен отказаться от роста цен на автомобильное топливо.

Топливо в Беларуси с 25 ноября вновь подорожает. Традиционно цены вырастут на одну копейку.

Как сообщает «Белнефтехим», увеличение цен не коснется бензина АИ 92. Цена на это топливо останется 1 рубль 42 копейки. А вот АИ 95, как и дизельное топливо - 1:52 копейки. Литр АИ-98 будет стоить 1,73 рубля.

В ряде стран снижение мировых цен на нефть вызвало снижение цен и на бензин. В результате уже который день цены на топливо в США ниже, чем в нашей стране. Средняя стоимость литра бензина в Соединенных Штатах составляет 0,683 доллара. В Беларуси же средняя стоимость топлива по состоянию на 24 ноября составит 0.72 доллара. При этом «Белнефтехим» не намерен отказаться от роста цен на автомобильное топливо, отмечает «Белсат».