Данкверт возобновил «войну» с белорусскими предприятиями 2 24.11.2018, 17:49

Сергей Данкверт

Россельхознадзор выявил нарушения в продукции 11 белорусских предприятий.

В продукции одиннадцати белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Об этом сообщила российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

С 24 ноября «в связи с выявленными повторно нарушениями» Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с четырех предприятий:

— ИООО «Беловежские деликатесы» — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы;

— ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы;

— ОАО «Птицефабрика «Дружба» — повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы и выявление тетрациклина в мясе птицы;

— ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — повторное выявление тетрациклина в говядине.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с нижеперечисленных предприятий:

— ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» — выявление превышения КМАФАнМ в мясе птицы;

— ОАО «Беловежский» — выявление хинолонов (марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине;

— ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — выявление хлорамфеникола в сыре;

— ОАО «Дятловский сыродельный завод» — два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра;

— ООО «Мясокомбинат Поставский» — выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине;

— ОАО «Пинский мясокомбинат» — два случая выявления тетрациклина в говядине;

— ОАО «Слонимский мясокомбинат» — выявление не заявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих.