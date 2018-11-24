Может ли Беларусь убежать от РПЦ? 1 24.11.2018, 17:55

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Православная митрополия появилась в Беларуси на полтора столетия раньше, чем в Москве.

Многие слышали, что Всемирный патриархат Константинополя дал Украине Томос об автокефалии. В соседской стране происходит попытка объединить три православные церковные организации в одну — независимую от Москвы.

Это событие дало повод обсуждать положение православия в Беларуси. В «Белсата» впервые в истории собрались церковники разных взглядов, теологи и историки. И вот к каким неожиданным выводам пришли профессионалы.

Православная митрополия в Беларуси была создана в начале 14 века. Это случилось на 145 лет быстрее, чем в Москве.

«Эта митрополия называлась Литовская в документах, Киевская, Киевско-Галицкая и всея Руси и так далее. Но что для нас важно: митрополия была, этого добился от Константинополя Гедимин и это подтверждено документами», — говорит доктор теологии Ирина Дубенецкая.

Кандидат исторических наук Олег Трусов подчеркнул, что создание нашей митрополии стало возможным после того, как хан Батый сжег Киев. Киевский митрополит переселился во Владимир на Клязьме, потом в Москву.

«А потом князь Гедимин присоединил к ВКЛ значительную часть православных земель и переселил Киевского митрополита в Новогрудок, куда ордынцы не доходили. Москву тогда считали ордой, а наши земли называли русскими», — описывает исторические процессы Олег Трусов.

«Но сознание было такое, что митрополит все равно назывался Киевский. И он руководил всей Русью», — подытоживает протоиерей Белорусской православной церкви Сергий Гордун.

Сегодняшняя Русская православная церковь господствует в Беларуси всего полтора века, хотя белорусское православие отсчитывают с 988 года.