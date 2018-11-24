В бывшей лютеранской кирхе в Бресте может открыться Burger King или KFC 24.11.2018, 18:35

Фото: Николай Чеберкус

Еще одно старое здание в Бресте, судьбой которого были озабочены городские власти, ушло с молотка.

Это диссонирующее со строящимся автовокзалом (и расположенное в непосредственной близости от него) здание бывшей лютеранской кирхи — изрядно обветшавшее, но все еще крепкое, пишет «Вечерний Брест».

Понятно, что реконструкция даже неплохо сохранившегося капитального строения требует солидных средств. На эти вложения согласилась зарегистрированная в Бресте фирма — ООО «АЛМ-Трейд», ставшая победителем электронных торгов.

Фото: vb.by

По информации ведущего юрисконсульта Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марины Карпук, торги шли с понижением цены. Начальная цена, по которой город выставлял здание на продажу, составила более 240 тысяч рублей (151,2 тысячи рублей за сам объект продажи плюс 95 тысяч рублей за право аренды земельного участка — 0,3 га.) Цена на повторных торгах последовательно понижалась на 20%, 50% и на 80% от начальной. Но чем и интересны торги — результат может быть непредсказуемым. Когда лот упал в цене, на него нашлось сразу четыре претендента. В итоге объект был продан за 332 тысяч рублей. Новому собственнику впору пожалеть, что не приобрел здание по гораздо более низкой цене как единственный заявитель на торгах.

По документам, постройка относится к 1930-м годам, хотя, судя по всему, в действительности она гораздо старше. В период до Первой мировой войны и в 1920-е годы в здании размещалась лютеранская кирха (по некоторым сведениям, относящимся к 30-м годам, в Бресте насчитывалось около 200 прихожан такого вероисповедания). В более позднее время в здании размещалась товарная контора Брестского отделения железной дороги.

Фото: Николай Чеберкус

Зачем понадобилось старое здание бизнесменам?

— Это здание интересно прежде всего своим расположением в центре транспортного узла города. Целевое назначение при продаже не оговаривалось. Пока что у нас в планах разместить там торговые объекты, а на первом этаже — точки общественного питания. К примеру, там могли бы «прописаться» KFC или Burger King (если подойдут условия для такого рода арендаторов). Главное условие продажи — восстановление исторического облика фасада. Пока же мы активно ведем прокладку инженерных и телекоммуникаций (кроме старой канализации, там ничего нет). В скором времени на территории нового автовокзала начнется «чистовое» асфальтирование. А обновление фасада здания по договоренности с горисполкомом мы должны завершить к 1000-летию города, — рассказал руководитель ООО «АЛМ-Трейд» Александр Мещеряков.

По словам главного архитектора Бреста Николая Власюка, отчуждение объекта возможно только по согласованию с горисполкомом и с переходом всех обязательств к новому собственнику.