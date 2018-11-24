Опубликовано новое видео падения российского штурмовика в Сирии 1 24.11.2018, 18:38

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Штурмовик упал 3 февраля в сирийском селе Масеран.

Новое видео сбитого весной 2018 года российского штурмовика Су-25СМ опубликовал Telegram-канал Directorate 4. Видео было снято террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Штурмовик упал 3 февраля в сирийском селе Масеран. Пилот, майор Роман Филиппов, успел катапультироваться, но был окружен боевиками. Приняв бой, летчик подорвал себя и нескольких террористов гранатой.

На видео есть момент запуска ракеты ПЗРК. Однако к инциденту с Су-25СМ он отношения не имеет: джихадисты вставили кадры, сделанные в декабре 2017 года, когда был сбит учебно-боевой самолет ВВС САР L-39 из ПЗРК «Стрела-3».