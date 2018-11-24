закрыть
24 ноября 2018, суббота, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Опубликовано новое видео падения российского штурмовика в Сирии

1
  • 24.11.2018, 18:38
  • 2,115

Штурмовик упал 3 февраля в сирийском селе Масеран.

Новое видео сбитого весной 2018 года российского штурмовика Су-25СМ опубликовал Telegram-канал Directorate 4. Видео было снято террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Штурмовик упал 3 февраля в сирийском селе Масеран. Пилот, майор Роман Филиппов, успел катапультироваться, но был окружен боевиками. Приняв бой, летчик подорвал себя и нескольких террористов гранатой.

На видео есть момент запуска ракеты ПЗРК. Однако к инциденту с Су-25СМ он отношения не имеет: джихадисты вставили кадры, сделанные в декабре 2017 года, когда был сбит учебно-боевой самолет ВВС САР L-39 из ПЗРК «Стрела-3».


популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин