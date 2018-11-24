На Могилевщине мальчик 14 лет прожил без документов 24.11.2018, 18:55

Его мама получила тюремный срок.

В Кировском районе рождение мальчика зарегистрировали после его 14-летия. Мать, которая не позаботилась о регистрации сына, получила тюремный срок. Об этом сообщает информационная служба Генеральной прокуратуры.

Мальчик родился 10 апреля 2003 года в Бобруйском родильном доме. Его мать — С., представительница одной из национальных диаспор — после выписки не стала регистрировать рождение сына.

Женщина жила в Борисове отдельно от своего ребенка, мальчика содержал и воспитывал дедушка. В 2011 году ребенка без документов зачислили в учреждение образования Кировского района.

Суд Борисовского района 5 декабря 2017 года осудил С. к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества. Прокуратура не указывает, по какой именно статье осудили женщину.

30 ноября 2017 года компетентные органы зарегистрировали рождение ребенка. На тот момент ему уже исполнилось 14 лет.

«С целью определения юридического статуса несовершеннолетнего, установления родственной связи с дедушкой, оформления над ним опеки, дальнейшего получения им образования, обеспечения иных его прав прокуратура Кировского района направила в суд Кировского района заявление об установлении материнства. По итогам рассмотрения заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, решение суда вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры.