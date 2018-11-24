Никол Пашинян вывел тысячи своих сторонников на «общеереванское шествие» 1 24.11.2018, 19:02

По словам армянского лидера, шествие – это хороший повод «встретиться и пообщаться».

Сегодня утром, 24 ноября, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вновь собрал своих сторонников на «общеереванское шествие». Шествие началось в ереванском районе Нор Норк. Его участники планируют пройтись по «многочисленным улицам Еревана», сообщает Радио Азатутюн.

«Постараемся пройти по всем районам города. Надеюсь, что так мы еще раз провозгласим победу гордого гражданина Армении», - отметил в своей записи на Facebook за два дня до мероприятия Пашинян. По его словам, шествие – это также хороший повод «встретиться и пообщаться».

Отметим, что 26 ноября в Армении стартует избирательная кампания на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 декабря. И.о. премьер-министра Никол Пашинян возглавляет блок «Мой шаг», которому аналитики предрекают убедительную победу на выборах.

Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в апреле-мае текущего года против тогдашних властей, главным образом представленных Республиканской партией Армении (РПА) и ее лидером Сержем Саргсяном.