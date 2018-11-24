Лига чемпионов: БГК сыграл вничью с «Вардаром»
- 24.11.2018, 19:11
Брестчане растеряли преимущество в шесть мячей.
БГК имени Мешкова сыграл вничью с "Вардаром" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 31:31, передает pressball.by.
Интересно, что в середине второго тайма "мешковцы" вели имели преимущество в шесть мячей.
БГК имени Мешкова — Вардар — 31:31 (14:13)
Группа "А": Барселона — 14 очков (8 игр), Виве — 12 (8), Вардар — 11 (9), Райн Левен — 10 (9), Веспрем — 10 (9), БГК им. Мешкова — 5 (9), Монпелье — 3 (8), Кристианстад — 3 (8).