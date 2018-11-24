закрыть
24 ноября 2018, суббота, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Лига чемпионов: БГК сыграл вничью с «Вардаром»

  • 24.11.2018, 19:11
Фото: СпортНавины.com

Брестчане растеряли преимущество в шесть мячей.

БГК имени Мешкова сыграл вничью с "Вардаром" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 31:31, передает pressball.by.

Интересно, что в середине второго тайма "мешковцы" вели имели преимущество в шесть мячей.

БГК имени Мешкова — Вардар — 31:31 (14:13)

Группа "А": Барселона — 14 очков (8 игр), Виве — 12 (8), Вардар — 11 (9), Райн Левен — 10 (9), Веспрем — 10 (9), БГК им. Мешкова — 5 (9), Монпелье — 3 (8), Кристианстад — 3 (8).


популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин