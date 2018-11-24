В мозге человека найдена уникальная структура 24.11.2018, 19:17

У других приматов эта структура пока не обнаружена.

В человеческом мозге найдена новая структура — endorestiform nucleus. Открытие принадлежит австралийским ученым во главе с нейробиологом Джорджем Паксиносом, сообщает tut.by со ссылкой на ScienceAlert.

Величина новой структуры всего два миллиметра, обнаружить ее удалось благодаря использованию нового метода окрашивания определенных тканей мозга.

Паскинос, который подозревал о существовании endorestiform nucleus на протяжении нескольких десятков лет, считает, что данная структура задействована в мелкой моторике. У других приматов этот участок пока не обнаружен.

«Я не могу представить, чтобы шимпанзе могли так же ловко играть на гитаре как люди, даже если бы эти приматы любили музыку», — рассказал Паскинос.

Endorestiform nucleus расположена внутри нижней мозжечковой ножки (inferior cerebellar peduncle) у самого основания мозга — недалеко от области, где начинается спинной мозг.

По словам Джорджа Паксиноса, нижняя мозжечковая ножка подобна реке, несущей информацию от спинного мозга и мозгового ствола к мозжечку, а группа нейронов endorestiform nucleus — как остров посреди этой реки.

По мнению Паксиноса, открытие endorestiform nucleus поможет в лечении неврологических и психиатрических заболеваний человека. Тщательное изучение этого участка в будущем способно дать ответы на ключевые вопросы в этой области.