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Испания согласилась не блокировать Brexit из-за Гибралтара

  • 24.11.2018, 19:20

Решение Мадрида стало итогом переговоров с участием лидеров ЕС.

Глава испанского правительства Педро Санчес в субботу заявил в Барселоне, что ему удалось договориться с Великобританией по вопросу о будущем Гибралтара. Это означает, что Мадрид не будет блокировать сделку о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Изначально Санчес заявлял, что наложит вето на саммит между Великобританией и Евросоюзом из-за того, что тема Гибралтара не затронута в заключенном соглашении. Однако он изменил свою позицию после переговоров с главой Еврокомиссии Дональдом Туском. Помимо этого на ситуацию повлияли и консультации экспертов Великобритании и Испании, которые продолжались всю прошлую ночь. Дипломатический источник Reuters сообщил, что стороны в итоге договорились обсудить судьбу Гибралтара между собой и не выносить ее на саммит в Брюсселе.

Источники Reuters указывали, что Санчесу было необходимо добиться уступок от Лондона в преддверии региональных выборов в Андалусии — области, с которой граничит Гибралтар.

Лондон и Брюссель достигли принципиального соглашения по Brexit в этом месяце. Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивали, что перед саммитом должны быть решены все спорные вопросы. Согласование сделки по Brexit в Брюсселе позволит Мэй представить план парламенту, которому еще предстоит его обсудить.


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