За один час в Минской и Могилевской областях в ДТП погибли три пешехода 2 24.11.2018, 19:34

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Все аварии произошли в период с 18.30 до 19.30.

Три пешехода погибли, еще один получил тяжелые травмы в авариях, которые произошли вечером 23 ноября в Могилевской и Минской областях.

Как сообщили в Следственном комитете, в Могилевской области две аварии с тяжкими последствиями произошли примерно в одно время.

Первое ДТП, в котором тяжелые травмы получил подросток, произошло 23 ноября, около 19.05, в Быховском районе. По предварительной информации, 30-летний водитель Audi ехал по 271-му километру трассы граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины и совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги 17-летнего пешехода.

Фото: Следственный комитет

В результате ДТП парень получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию.

Быховский РОСК возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Вторая авария произошла около 19.10 вблизи деревни Большая Мощаница Белыничского района. По информации следствия, 28-летний водитель BMW ехал по 149-му километру трассы М4 Минск — Могилев в направлении областного центра и совершил наезд на переходившую проезжую часть 50-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГАИ, в этот же вечер на территории Минской области погибли еще два пешехода.

Около 18.45 в деревне Цагельня Пуховичского района под колеса легковушки попала 51-летняя женщина. По предварительной информации, 46-летний минчанин, управляя Opel Zafira, совершил наезд на шедшую по проезжей части дороги местную жительницу. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.

Фото: ГАИ Минской области

Еще одна смертельная авария произошла около 19.30 вблизи деревни Кулики Червенского района. Сообщается, что на 29-м километре трассы Минск — Могилев 32-летний водитель Mitsubishi сбил 80-летнего мужчину. От полученных в ДТП травм пенсионер умер на месте происшествия.