Фоторепортаж: Годовщину Слуцкого восстания отметили митингом и концертом 2 24.11.2018, 20:34

ФОто: euroradio.fm

Около двухсот жителей Слуцка и гостей собрались послушать выступление музыкантов и литераторов.

Годовщину Слуцкого вооруженного восстания отметили шествием, митингом и концертом, передает euroradio.fm.

Утром 24 ноября участники акции собрались в центре Слуцка — сюда приехали общественные активисты, политики, деятели культуры из Минска. Затем они организовали шествие и митинг.

Завершилось празднование концертом во Дворце культуры. В нем приняли участие известные белорусские музыканты и литераторы.

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm

ФОто: euroradio.fm