закрыть
24 ноября 2018, суббота, 22:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Фоторепортаж: Годовщину Слуцкого восстания отметили митингом и концертом

2
  • 24.11.2018, 20:34
ФОто: euroradio.fm

Около двухсот жителей Слуцка и гостей собрались послушать выступление музыкантов и литераторов.

Годовщину Слуцкого вооруженного восстания отметили шествием, митингом и концертом, передает euroradio.fm.

Утром 24 ноября участники акции собрались в центре Слуцка — сюда приехали общественные активисты, политики, деятели культуры из Минска. Затем они организовали шествие и митинг.

Завершилось празднование концертом во Дворце культуры. В нем приняли участие известные белорусские музыканты и литераторы.

ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm
ФОто: euroradio.fm

популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин