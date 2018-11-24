Фоторепортаж: Годовщину Слуцкого восстания отметили митингом и концертом

Фоторепортаж: Годовщину Слуцкого восстания отметили митингом и концертом2
- 24.11.2018, 20:34
Около двухсот жителей Слуцка и гостей собрались послушать выступление музыкантов и литераторов.
Годовщину Слуцкого вооруженного восстания отметили шествием, митингом и концертом, передает euroradio.fm.
Утром 24 ноября участники акции собрались в центре Слуцка — сюда приехали общественные активисты, политики, деятели культуры из Минска. Затем они организовали шествие и митинг.
Завершилось празднование концертом во Дворце культуры. В нем приняли участие известные белорусские музыканты и литераторы.