Экс-премьер Словении получил условный срок за оскорбление журналисток
- 24.11.2018, 20:52
Янеза Яншу приговорили к трем месяцам условного лишения свободы.
Главного правого политика Словении, бывшего премьер-министра страны Янеза Яншу приговорили к трем месяцам условного лишения свободы за оскорбление двух журналисток.
Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на AP.
Лидер словенской "Демократической партии" (SDS) также должен покрыть судебные расходы, связанные с инцидентом 2016 года.
Янша - союзник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Партия Янши выиграла большинство голосов на всеобщих выборах в Словении в июне, но не получила парламентского большинства.