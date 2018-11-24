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Экс-премьер Словении получил условный срок за оскорбление журналисток

  • 24.11.2018, 20:52
Янез Янша
Фото: afp

Янеза Яншу приговорили к трем месяцам условного лишения свободы.

Главного правого политика Словении, бывшего премьер-министра страны Янеза Яншу приговорили к трем месяцам условного лишения свободы за оскорбление двух журналисток.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на AP.

Лидер словенской "Демократической партии" (SDS) также должен покрыть судебные расходы, связанные с инцидентом 2016 года.

Янша - союзник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Партия Янши выиграла большинство голосов на всеобщих выборах в Словении в июне, но не получила парламентского большинства.


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