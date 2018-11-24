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Драма в Борисове: БАТЭ разгромил «Луч», забив четыре мяча в последние 13 минут

  • 24.11.2018, 21:01
  • 1,075

До 84-й минуты борисовчане уступали «Лучу» 0:1.

БАТЭ разгромил "Луч" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Беларуси — 4:1, передает pressball.by.

Минчане, которые после первого тайма вели в счете, не использовали шанс покинуть зону вылета.

БАТЭ — ЛУЧ — 4:1

БАТЭ: Чичкан, Березкин, Драгун, Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Туоминен (Скавыш, 45), Симович, Поляков, Гордейчук (Мукам, 86).

Запасные: Щербицкий, Филипович, Иванич, Кизито, Бага.

ЛУЧ: Шелихов (Сороко, 66), Шило, Бондаренко, Козлов (к), Семенов (Осипенко, 74), Грибовский, Иванов, Премудров, Залеский, Велько (Каплунов, 87), Яшин.

Запасные: Лукашевич, Кац, Ханкевич, Булойчик.

ГОЛЫ: 0:1 — Козлов (18). 1:1 — Гордейчук (84, с пенальти). 2:1 — Драгун (90). 3:1 — Иванич (95+). 4:1 — Скавыш (97+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шило (36), Бондаренко (42), Сороко (68), Филипенко (80), Каплунов (92+).


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