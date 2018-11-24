Украина вернула еще один населенный пункт на Донбассе 4 24.11.2018, 21:17

2,924

Фото: facebook.com/backandalive

Украинские бойцы под самым носом российских оккупантов подняли украинский флаг.

Выполняя приказ командующего объединенных украинских сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Розсадки, расположенного на Светлодарской дуге. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом оккупантов подняли украинский флаг.

Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад разведка обнаружила в поселке оккупантов.

В период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Розсадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы.

Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под огневым контролем украинских военных, хотя и находились в "серой зоне".

В последнее время боевики вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы прекратить это, поселок зачистили бойцы ССО.

Фото: facebook.com/backandalive

Фото: facebook.com/backandalive

Фото: facebook.com/backandalive

Фото: facebook.com/backandalive