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Высланная в 16 лет в Германию украинка получила свой первый паспорт в 93 года

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  • 24.11.2018, 21:36
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ФОто: facebook.com

Мария Цебак получила паспорт гражданки Украины.

Высланная в 16-летнем возрасте в Германию Мария Цебак получила в 93 года свой первый паспорт гражданки Украины.

Об этом сообщило 22 ноября генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне в Facebook.

Работники консульства познакомились с Цебак 8 мая 2015 на кладбище, куда люди несли цветы погибшим во время Второй мировой войны принудительным работникам. Позже ее встретили в церкви.

Цебак рассказала, что в 16 лет попала в Германии, где работала, скрывая свою травму от работодателя, чтобы не попасть в концлагерь.

После войны украинка хотела вернуться на родину, но узнала, что людей из западных регионов отправляют в Сибирь и осталась жить в Германии. Цебак отказалась получать немецкое гражданство и всю жизнь прожила с удостоверением "лица без родины".


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