Эксперты назвали 2019 год одним из самых тяжелых для экономики России 3 24.11.2018, 21:57

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Спасти могла бы нефть, но она дешевеет.

Центр развития НИУ ВШЭ провел исследование, результатом которого стал неутешительный прогноз о ситуации в российской экономике на ближайшую перспективу. По данным ученых, темпы роста ВВП будут замедляться на фоне общего снижения ключевых показателей. Спасти ситуацию сможет только увеличение нефтяных цен, передает mk.ru.

Центр развития НИУ ВШЭ провел исследование, результатом которого стал неутешительный прогноз о ситуации в российской экономике на ближайшую перспективу. По данным ученых, темпы роста ВВП будут замедляться на фоне общего снижения ключевых показателей. Спасти ситуацию сможет только увеличение нефтяных цен.