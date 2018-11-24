Каруана и Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону 24.11.2018, 22:12

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В случае ничьей по итогам 12 партий состоится тай-брейк из четырех партий с укороченным временным контролем.

Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Лондоне, передает pressball.by.

Действующий чемпион играл белыми фигурами, Каруана — черными. Гроссмейстеры договорились о ничьей на 55-м ходу.

Счет в противостоянии равный — 5,5:5,5. Последняя, 12-я, партия с классическим контролем времени пройдет 26 ноября. В случае ничьей по итогам 12 партий состоится тай-брейк из четырех партий с укороченным временным контролем. При равном счете после тай-брейка шахматисты проведут 10 партий в блиц. В случае равного счета по итогам блица соперники сыграют одну партию в "армагеддон".