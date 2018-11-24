Односельчане узнали ГРУшника, подозреваемого в организации переворота в Черногории 24.11.2018, 22:22

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Владимир Моисеев

Односельчане опознали Моисеева по фотографиям из расследования.

Сотрудник ГРУ Владимир Моисеев, который согласно расследованию The Insider и Bellingcat под фамилией Владимир Попов участвовал в тайных операциях российских спецслужб на Балканах, является выходцем из Курганской области. Об этом пишет российское интернет-издание Znak.com, корреспондент которого съездил в деревню Пивкино Курганской области, где предположительно родился Моисеев.

Моисеева-Попова в Черногории считают одним из организаторов попытки государственного переворота. Односельчане опознали Моисеева по фотографиям из расследования, но сказали, что давно его не видели.

"Сам Вова в Москве давно, он военный у них", – заявили в сельской управе.

"Он-то – да, военный. Разведчик ГРУ", – сообщил также бывший сосед семьи Моисеевых.

О службе Моисеева жители Пивкина говорить отказывались. Поговорить с его матерью и сестрой изданию не удалось. Журналисты нашли дом, где вырос предполагаемый разведчик и кафе "Закрома родины", которое держат сестра и мать Моисеева.

22 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о Моисееве. По их данным, между 2006-м и 2009 годами Моисеев перебрался в Москву, где прошел подготовку в воинской части №48427, относящейся к спецназу ГРУ.

Имя "Владимир Попов" он получил в 2009 году. Под именем Попова Моисеев регулярно путешествовал как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию", в основном посещая Балканы, Кавказ и Турцию. Также он бывал в Польше, Молдове, Болгарии и Украине.

16 октября 2016 года в Черногории прошли выборы в парламент, победу на которых одержала правящая Демократическая партия социалистов. По данным СМИ, группа сербских экстремистов, которых координировали находившиеся в Сербии граждане России, планировала теракты в день выборов. Переворот провалился.

Арестованные и задержанные заговорщики являлись членами радикальных националистических групп Сербии, многие – с опытом ведения боевых действий на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Прокуратура Черногории подозревает их в намерении устроить беспорядки со стрельбой по демонстрантам в Подгорице, а также арестовать или убить тогдашнего премьера Мило Джукановича.

В октябре 2016 года Попов отправился в Сербию, где в тот момент, согласно данным следствия, происходила подготовка неудавшегося переворота. Местным спецслужбам удалось сфотографировать его в момент разговора с коллегой из ГРУ Эдуардом Шишмаковым (Широковым).

19 февраля 2017 года британское издание The Telegraph сообщило, что Россия причастна к организации государственного переворота в Черногории. Об этом говорят перехваченные телефонные звонки, данные электронной почты и показания задержанных в деле о покушении на Джукановича. По данным источников издания, атака на парламент страны и убийство премьер-министра должны были погрузить Черногорию в хаос накануне ее вступления в НАТО.

В подготовке государственного переворота и вербовке экстремистов власти Черногории подозревают российского офицера и дипломата Шишмакова и его сообщника Попова, оба скрываются от правосудия в России.

В июне 2017 года Верховный суд Черногории в Подгорице подтвердил обвинительные заключения в организации попытки переворота 14 подозреваемым, в число которых входят россияне и лидеры пророссийской оппозиции в стране.