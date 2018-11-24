Чем запомнился Анатолий Сивак на посту министра транспорта? 24.11.2018, 22:40

Анатолий Сивак

фото: belta

Выступал против лоукостов, расширил сеть платных дорог, увеличил число камер фотофиксации.

Сегодня Лукашенко назначил Анатолия Сивака председателем Минского городского исполнительного комитета. До этого Анатолий Сивак в течение шести лет (с 2012 по 2018 год) был министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Что еще нужно знать о новом мэре Минска?

Анатолий Сивак родился 19 июля 1962 года в деревне Завойть Наровлянского района Гомельской области. В 1986 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1998 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1986—2002 годах работал на различных должностях в Дорстроймонтажтресте Белорусской железной дороги. В 2002—2006 годах был заместителем начальника Белорусской железной дороги, пишет «Онлайнер».

Кстати, в 2006—2009 годах Анатолий Сивак был помощником Лукашенко — главным инспектором по Минску. В 2009—2012 годах он — начальник Белорусской железной дороги. С 2012 по 2018 год — министр транспорта и коммуникаций. Чем запомнился Анатолий Сивак в этой должности?

Строительство второй ВПП в аэропорту и отношение к лоукостам

Совсем недавно Минтранс пообещал: вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2019 году

«Полоса заработает при наступлении положительных температур в 2019 году», — сообщил Анатолий Сивак.

Вместе с тем теперь уже бывший министр транспорт высказывал сомнения о необходимости прихода лоукостов в белорусские аэропорты.

«Не считаю, что мы должны дотировать такие перевозки. Может, Минспорта и предложит, но Минтранспорта не видит аргументов для введения этого. Существование и приход лоукост-компаний в Минск (мне сообщили о приходе 8 компаний в Киев — там есть определенные причины для введения их) — у нас в стране таких причин нет. Переговоры между лоукост-компаниями и госрегулятором осуществляются по инициативе самой компании. В Нацаэропорт летает испанская лоукост-компания, но не продает билеты. Цена не отличается. В Ryanair говорят, посмотрим, что у вас происходит в стране, каков будет пассажиропоток, — говорил он.

SkyWayM

Министерство транспорта и коммуникаций изучало SkyWay — проект Анатолия Юницкого. Анатолий Сивак, ознакомившись с планами, а также с тем, что сделано в действительности, идею не поддержал, высказав сомнения, насколько близки к реальности идеи внедрения струнного транспорта. Таким образом, Минтрас не посчитал проект перспективным.

Автобаны, МКАД-2 и платные дороги

В 2012 году, став министром транспорта и коммуникаций, Анатолий Сивак говорил, что первоочередная задача министерства — реализовать программу по введению и реконструкции автодорог под первую категорию.

«Беларусь близка к введению автобанов, — сказал тогда Анатолий Сивак. — Но экономика, и финансирование дорожного хозяйства, и оценки министерства показывают, что та работа, которая осуществляется сегодня по реконструкции дорог, гораздо эффективнее, чем строительство автобанов».

Строительство второй минской кольцевой было масштабным проектом, однако отношение к нему у водителей до сих пор остается неоднозначным. Что говорил о МКАД-2 министр транспорта и коммуникаций?

«Мы будем стремиться с помощью знаков выводить транзитный транспорт, особенно международный, с минской кольцевой на МКАД-2. Действующие нормативы говорят о том, что если дорогой пользуются порядка 10 тыс. авто в сутки, то ее нужно планировать под первую категорию, то есть под четыре полосы. При действующем скоростном режиме на МКАД-2, при такой интенсивности дорога полностью себя оправдывает. Это инвестиционный пояс вокруг Минска», — считает Анатолий Сивак.

Кроме того, в Беларуси расширяется сеть платных автодорог. Ранее министр отмечал, что те затраты, которые были вложены в организацию первых платных участков дорожной сети, уже окупились. Соответственно, теперь дороги приносят чистую прибыль.

«Каких-то резких решений по введению оплаты на определенных участках дорог не будет. Это достаточно медленный процесс. Допустим, реконструируем мы дорогу, приведем ее в порядок — в этом случае она станет платной», — говорил Анатолий Сивак.

Госпошлина

На должности министра транспорта Анатолий Сивак поддерживал идею отвязать оплату госпошлины от прохождения техосмотра.

В июне этого года он заявлял: «Наша позиция — отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в имеющихся проектах на данный момент она поддерживается. Каким будет окончательный вариант, покажет время. Думаю, в течение третьего квартала появится ясность, чтобы с 1 января 2019 года система поменялась. Нам нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой».

Фотофиксация

Минтранс выступал за более широкое использование камер фотофиксации для контроля за соблюдением Правил дорожного движения. Не исключено, что в конце концов именно этими средствами в будущем будет осуществляться контроль за уплатой госпошлины.

«Будут ли камеры фиксировать неуплаченный „налог“, рано говорить. Попытки Минтранса расширить видеофиксацию, в частности, на ж/д переездах, где случаются самые тяжелые ДТП, натыкались на препятствия. Не находит поддержку распространение камер по нашей инициативе», — говорил Анатолий Сивак в октябре этого года.