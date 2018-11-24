Зажгли на Елисейских: как прошла акция «желтых жилетов» в Париже 2 24.11.2018, 22:50

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ФОто: RFI

На улицы городов Франции вышли более 100 тысяч человек.

В субботу, 24 ноября, во Франции прошла акция протестного движения «желтых жилетов». Это движение автомобилистов, недовольных ростом цен на топливо, зародилось в социальных сетях и заставило всерьез забеспокоиться власти. Корреспондент RFI побывал на акции в Париже и рассказал о ней в прямом эфире.

Многие протестующие активно возмущались тем, «как их встретили в Париже». Накануне в социальных сетях было опубликовано коммюнике за подписью «Граждане Франции», в котором «желтые жилеты» потребовали встречи с премьер-министром и министром экологии.

ФОто: RFI

По данным полиции на пять часов вечера по местному времени, в акциях «желтых жилетов» по всей стране приняли участие» около 106 тысяч человек, в Париже — восемь тысяч.

За год во Франции бензин подорожал на 10–15%, а цена самого распространенного в стране дизельного топлива подскочила на 24%. «Желтые жилеты» требуют снижения налогов на горючее, так как 60% его нынешней цены состоит именно из налоговых сборов. Протест длится уже неделю, за этот период в ходе манифестаций 2 человека погибли, более 600 протестующих и 130 сотрудников органов правопорядка получили ранения. Первая акция прошла 17 ноября. И вот «желтые жилеты» вновь вышли на улицы.