Как Лявон Вольский потроллил слуцкую милицию 24.11.2018, 22:58

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Известный рокер впервые выступил в городе, в котором когда-то служил срочную службу в армии.

На концерте, посвященном Дню героев, перед Лявоном Вольским выступала группа Zanzibar, которую местные милиционеры вынудили снять балакалавы, пишет «Салiдарнасць».

Мероприятие, организованное в слуцком городском доме культуры 24 ноября, собрало, по оценкам организаторов, около 350 зрителей.

После Zanzibar организаторам концерта за кулисы позвонили из милиции и сообщили, что в Слуцке нельзя выступать в масках на сцене.

Как заметил ведущий Павел Свердлов, в Минске группа выступает в масках. Он предположил, что в таком случае нужно арестовать зайчиков, которые по площади ходят, и Деда Мороза за компанию. Зал рассмеялся, а участники группы пошли навстречу милиции, «которая нас охраняет». Музыканты открыли свои лица, хотя всегда выступают как анонимная группа.

Ребята из Zanzibar попросили прессу не фотографировать их лица

Выступая с сольной программой, Лявон Вольский не упустил случая потроллить слуцкую милицию, предложив публике потанцевать прямо в зале: «Калі што, скажаце, што я дазволіў». Некоторые смельчаки пригласили своих дам и устроили танцы в проходах.

Вольский на этом не остановился и вызвал зрительниц спеть вместе с ним на сцене, а потом предложил залу подпевать любимые многими «Простыя словы» и «Фальксваген Пасат-універсал».

Организаторы пригласили на концерт в честь Дня Героев внучатого племянника Антона Сокол-Кутыловского — участника слуцкого восстания. Леонид Наркевич признался, что узнал о своем родстве с командиром Первой Слуцкой бригады два года назад.